Новый штамм COVID не даст британцам выйти из затянувшегося карантина

В Британии плохие новости: штамм так называемого "индийского "коронавируса прибыл на Альбион. Выбрал он для этого самое неподходящее время: британцы, вдохновленные почти уже одержанной победой над Соvid-19, не теряя времени, собрались на отдых в теплые края, обозначенные "зеленым светофором". Либерализация отпусков означала, что по возвращению домой кроме негативного теста на коронавирус ничего от отдохнувшего не требовалось. Однако едва премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провозгласил нечто вроде "на волю, всех на волю!", позволив своим гражданам выдохнуть свободно и отправиться в путешествия в "чистые" по части ковида страны, как на Альбионе открылись очаги заражения неведомым доселе смертоносным гостем.

Неведомый до сего дня на Альбионе мутант "индийский" вызывает особые тревоги, так как противоядие от него на данный момент отсутствует. Между тем Елизавета II обозначила борьбу с эпидемией ковида одним из главнейших приоритетов правительства. Премьер Джонсон призвал граждан страны предпринимать дальнейшие шаги со значительной мерой осторожности. Против стремительного выхода из карантина выступил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, предупредив страну, что индийский вариант мог бы быстро стать доминирующим в Британии.

Стремительность его распространения удивила экспертов. В последнее время число зараженных Соvid-19 неуклонно снижалось. Свыше 60 процентов жителей страны живут сегодня в районах с нулевым присутствием ковида. Первую прививку получили уже свыше 53 процентов населения, благодаря чему Британия начала осторожно возвращаться к спортивным и культурным мероприятиям. Сегодня появилась тревога, что ни одна из вакцин не будет действенной против индийского штамма коронавируса.

Дальнейшая стратегия вакцинирования должна исходить из необходимости ежедневно делать до миллиона прививок. Между тем на "черном рынке" Британии объявилось немалое число фальшивых тестов на ковид и фальшивых свидетельств о вакцинации.

Решили не ждать указов правительства, опасаясь нового закрытия на карантин, и стали делать прививки даже 17-летним подросткам. За минувшие субботу и воскресенье в Болтоне умудрились сделать прививки девяти тысячам жителей города. Тревожная ситуация сегодня наблюдается на севере в городе Болтон, в Блэкберне, на юго-западе Англии и в северо-западном Лондоне. Каких-либо конкретных решений "сверху" о борьбе с новым смертоносным вирусом пока не поступало.