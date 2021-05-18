О чем свидетельствуют итоги экономического развития Беларуси

Динамика социально-экономического развития Беларуси по итогам первого квартала, полагают местные обозреватели, дает основание даже для осторожного оптимизма. При этом они ссылаются на статистические данные, которыми оперировал премьер-министр Роман Головченко 18 мая на заседании Совета Министров.

Правда, констатировал глава кабинета министров, из шести важнейших параметров прогноза развития страны выполнено было только четыре. Хотя, уточнил он, "в первом квартале обеспечено положительное сальдо внешней торговли - $828 млн, или 5,9% к ВВП. Это рекордный показатель за последние десять лет".

Оценивая выполнение социальных задач государства, докладчик доложил, что реальные доходы населения увеличились на 2,9 процента. В приоритетном порядке, сказал он, поддержаны низкооплачиваемые категории бюджетников. С января их зарплата повышена в среднем на 9 процентов. Поступательно решается и задача по повышению к 2025 году зарплат медицинских и педагогических работников до 150% и 100% к уровню их средней зарплаты.

Еще одним достижением в правительстве считают устойчивую работу реального сектора экономики, благодаря которой в стране не допущено роста безработицы. "В марте она составила 4% по методологии Международной организации труда при прогнозе 4,2-4,4% по итогам года", - добавил Головченко.

Улучшается, по его оценке, и финансовое состояние организаций реального сектора экономики. Что касается темпов роста ВВП, то в январе - апреле он составил 102,5%. "Хороший результат сформирован в промышленности - 111%. Постепенно формируется позитивная динамика в сельском хозяйстве - 99,7%, прибавили 0,2 процентного пункта к январю - марту. Эти показатели характеризуют постепенное восстановление от ковидных ограничений", - подчеркнул премьер.

Он обратил внимание и на ситуацию на валютном рынке, где "положительное сальдо по покупке и продаже составило около $215 млн. Своевременно и в полном объеме выполнены обязательства правительства в иностранной валюте. При этом золотовалютные резервы страны за апрель увеличились на $338 млн и на 1 мая составили $7,3 млрд. Сохраняется устойчивая тенденция укрепления курса белорусского рубля", - сообщил Головченко.

В то же время из важнейших параметров экономического прогноза не выполнено два - доля инвестиций в ВВП и индекс потребительских цен на социально значимые товары. Темп роста инвестиций в основной капитал составил 87,9 процента, а доля в ВВП - 15,6 процента при прогнозе 21,3-21,4 процента.

Еще один злободневный вопрос, по словам премьера, - кредитование банками жилищного строительства. В правительство продолжают поступать сигналы о возникающих проблемах с их выдачей населению. Головченко поручил вице-премьеру, курирующему строительный комплекс, оперативно провести работу с банками и выработать решения по урегулированию сложившейся ситуации. "Программа жилищного строительства на этот год должна быть безусловно выполнена", - резюмировал он.