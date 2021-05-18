Одной категории работников станет проще выйти на пенсию

Периоды работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, выполняемой в режиме неполного рабочего дня, при условии уплаты за эти периоды страховых взносов, будут учитываться в стаже, дающем право на досрочное назначение страховой пенсии по старости.

Как сообщает Минтруд, подготовлен соответствующий проект постановления правительства. В ведомстве уточняют, что сегодня, если работники трудятся неполный день, то это не дает им право раньше выйти на пенсию. Минтруд предлагает все-таки учитывать неполное рабочее время в общем стаже.

Проект постановления подготовлен как подзаконный акт рассматриваемого в настоящее время в Госдуме законопроекта "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий, социальных доплат к пенсиям в целях создания для граждан удобных условий реализации права на пенсионное обеспечение и социальную помощь". Цель законопроекта - максимально упростить получение россиянами пенсий и доплат к ним.