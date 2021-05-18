Оториноларинголог рассказал, о чем предупреждает постоянный насморк

Развитие полипов в носу встречается не так редко, как могло бы показаться. В следствие чего человек будет страдать удушьем, провоцируется также подъем артериального давления, гипертонию, нарушение мозгового кровообращения, неврологические состояния и заболевания.

Понять, что в носу появились полипы, можно по ряду признаков.

"Первые ощущения - это мучающие, постоянно прозрачные выделения из носа. У них нет запаха, нет цвета. Эта слизь может стекать по задней стенке глотки, может выходить из полости носа наружу, оставаться на платке", - рассказал кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Будут также проявляться такие признаки, как тяжесть, одышка, ощущение давления в области переносицы, в области носа и щек.

Оториноларинголог отмечает, что существует два варианта лечения. Первый вариант - хирургический, когда удаляется вся полипозная ткань, а второй вариант - консервативный - с использованием специальных спреев для носа.

"Но тут важно помнить, что вся терапия - исключительно под контролем и по назначению врача", - говорит Владимир Зайцев, сообщает aif.ru.