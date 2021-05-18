Палестина готова провести переговоры с Израилем в Москве

Палестина готова в любое время к прямым переговорам с Израилем в Москве, заявил посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

"Мы согласны провести переговоры хоть завтра, потому что мы уверены в российской стороне", - цитирует ТАСС дипломата.

Между тем продолжаются взаимные обстрелы между Израилем и сектором Газа. 18 мая израильские власти открыли ворота КПП Эрез, чтобы доставить гуманитарную помощь в сектор, но ворота были обстреляны силами ХАМАС, один израильский военнослужащий получил ранения. Днем 18 мая был произведен ракетный залп с территории сектора Газа по Ашкелону, Ашдоду, Беэр-Шеве и другим городам на юге Израиля.

Тем временем во многих городах Европы и Северной Америки происходят стычки между сторонниками Израиля и Палестины.