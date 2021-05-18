Патриарх Кирилл предложил запретить услуги российских суррогатных матерей для иностранцев

Патриарх Кирилл обратился к парламентариям с просьбой подумать о запрете использования услуг российских суррогатных матерей для иностранцев.

"Убежден, что задача сбережения народа не соответствует доступным так называемым услугам российских суррогатных матерей для иностранцев. При том, что само суррогатное материнство не благословляется церковью, тем более безнравственно использование материнства на экспорт, безнравственно продавать за рубеж родительский потенциал женщин, когда мы видим сокращение численности населения нашей страны", - сказал он на открытии Парламентских встреч в рамках XXIX Международных образовательных чтений "Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа".

Глава РПЦ призвал депутатов Государственной думы запретить услуги суррогатного материнства для иностранцев.

По мнению предстоятеля, в нынешней ситуации нужно задуматься и об ограничении суррогатного материнства в нашей стране, потому что оно "разрушает семейное единство и становится формой эксплуатации нуждающихся женщин", считает патриарх Кирилл.