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18.05.2021 20:24
Рубрика: Общество

Материнство не экспорт

Патриарх Кирилл просит запретить услуги суррогатных матерей для иностранцев
Текст: Елена Новоселова
Российская газета - Федеральный выпуск № 107(8458)
Тема "сбережения народа" в год, когда человечество продолжает терять своих граждан из-за пандемии, стала центральной в выступлении Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на IX Парламентских встречах в рамках Международных образовательных чтений "Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа" в Государственной Думе.

"Большое количество смертельных случаев от коронавирусной инфекции в очередной раз заставило нас задуматься о ценности человеческой жизни и о пределах нынешних человеческих возможностей по спасению людей", - сказал Святейший, напомнив о горячей дискуссии в обществе по поводу искусственого прерывании беременности.

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Аборты, по словам Патриарха, вовсе не прекратились в пандемию. Он привел данные ВОЗ, из которых следует, что в мире ежегодно совершается 40-50 миллионов легальных абортов. Налицо и значительная убыль населения России. В прошлом году оно сократилось более чем на полмиллиона человек, и доступные аборты внесли в это число "свою страшную лепту".

"Аборт, к сожалению, до сих пор в статусе бесплатной медицинской помощи. Мы с этим никогда не согласимся, - заявил глава РПЦ. - Беременность - не страховой случай и не ошибка природы!"

Церковь признает, что быстро эту проблему не решить, но наметить четкую стратегию все же можно. И целью ее должен быть полный отказ от государственного финансирования абортов не по медицинским показаниям.

Безнравственно продавать за рубеж родительский потенциал женщин

Патриарх Кирилл также обратился к парламентариям с просьбой подумать о запрете использования услуг российских суррогатных матерей для иностранцев.

"Убежден, что задача сбережения народа не соответствует доступным так называемым услугам российских суррогатных матерей для иностранцев. Притом что само суррогатное материнство не благословляется Церковью, тем более безнравственно использование материнства на экспорт, безнравственно продавать за рубеж родительский потенциал женщин, когда мы видим сокращение численности населения нашей страны", - сказал он.

По мнению предстоятеля, в нынешней ситуации нужно задуматься и об ограничении суррогатного материнства в нашей стране, потому что оно "разрушает семейное единство и становится формой эксплуатации нуждающихся женщин".

В ответ на предложения Патриарха Кирилла председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал своих коллег сделать все возможное, чтобы они стали законами.

Фото: youtube/ LIFE doc
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"Его Святейшество говорил о проблемах суррогатного материнства. У нас закон, на самом деле, до сегодняшнего дня не принят. Он находится на согласовании, а детей вывозят", - подчеркнул он.

Вопросы, связанные с материнством, детством, укреплением семьи, по словам Вячеслава Володина, требуют особого внимания "в отношении тех регионов, где смертность выше, чем рождаемость".

"Партии и политики обратили свой взор на человека, укрепление семьи, института брака, нашей идентичности. Вера, язык, культура, история, это очень важно, - считает спикер Госдумы.

Напомним, что законопроект о суррогатном материнстве отдает право на эти технологии только гражданам России, состоящим в зарегистрированном браке, не старше 55 лет.

Общество Религия Общество Семья и дети

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