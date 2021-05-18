Пенсии по инвалидности будут назначаться в беззаявительном порядке

Документ внесли депутаты и сенаторы от "Единой России", среди которых - секретарь генсовета партии, первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак, а также руководитель думской фракции Сергей Неверов.

Закон избавляет людей с ограниченными возможностями от необходимости ходить по инстанциям, пояснил Андрей Турчак. Пенсионный фонд, по его словам, сам запросит информацию из соответствующих реестров и оформит пенсию.

Сегодня люди сначала получают инвалидность, а потом должны писать заявление в Пенсионный фонд, рассказал один из авторов документа зампред Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Михаил Терентьев. "Звучит это быстро, но на самом деле обычно проходит значительный промежуток времени, - отметил он. - Я знаю по обращениям граждан, что иногда человек ждет три месяца и больше назначения пенсии".

Как уточнили в ГД, автоматически будут назначаться такие виды пенсий:

- досрочная,

- назначаемая по предложению органов службы занятости,

- страховая и социальная пенсии по инвалидности.

- страховые пенсии по старости гражданам, достигшим 80 лет и являющимся получателями страховой пенсии по потере кормильца.

Кроме того, вводится своего рода презумпция согласия на увеличение пенсии. Граждане будут избавлены от обязанности лично подписывать такое согласие, сообщил Андрей Турчак. То есть власти по умолчанию будут считать, что пенсионеров не против повышения размера своих доходов.

В беззаявительном порядке предполагают назначать и региональные социальные надбавки. "С учетом того, что мы используем современные цифровые технологии, это все будет синхронизировано", - уточнил Терентьев.

И, наконец, еще одна норма вводит информирование граждан о накопленных пенсионных правах. После первой рассылки такие сведения будут отправлять раз в три года. Один из авторов проекта, первый замглавы фракции "ЕР" Андрей Исаев считает, что это чрезвычайно важно, так как немало россиян получают "серые" зарплаты. Он уверен, что это позволит людям задуматься об официальности своего дохода.

Согласно новому закону, женщинам с 40 лет, а мужчинам с 45 лет раз в три года ПФР будет направлять в электронном виде уведомления, рассказывающие о том, как формируется их пенсия - и страховая и накопительная.

"Ряд коллег, представляющих разные фракции, внесли поправку, которая закрепляет право на получение доплаты к пенсии для селян, отработавших 30 лет на селе", - добавил Исаев.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил социальную значимость этой нормы, которая, по его словам, восстановит справедливость.

Сегодня, если человек более 30 лет живет и работает в сельской местности, ему положена повышенная надбавка к страховой пенсии по старости или по инвалидности. Но при переезде в город он это право теряет. После принятия закона те пенсионеры, кому уже была назначена повышенная надбавка, продолжат ее получать вне зависимости от места жительства.

"Сельский труд никогда не был легким, как и жизнь на селе, лишенная городского комфорта, - напомнил Володин. - Поэтому надбавка должна сохраняться за пенсионером независимо от того, останется ли он жить в сельской местности, переедет в город к детям и внукам или станет горожанином в результате административного преобразования населенного пункта".

Планируется, что основные нормы законопроекта вступят с 1 января 2022 года.