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18.05.2021 13:24
Рубрика: Экономика

Переток вкладов на фондовый рынок остановит лишь ключевая ставка в 8%

Текст: Игорь Зубков
Депозиты останутся "топливом" для фондового рынка до тех пор, пока ключевая ставка не вернется на уровень 8% и более, считают аналитики рейтингового агентства "Эксперт РА".
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Именно после снижения ставки ниже этой отметки начался существенный рост доли активных клиентов-физлиц на Московской бирже, он продолжается уже четвертый год, принял особый размах в 2020 году, когда Банк России довел ставку до рекордных 4,25%.

Фото: iStock
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"Можно предположить, что и обратным триггером к замедлению инвестиционной активности граждан послужат ужесточение кредитно-денежной политики и увеличение ключевой ставки до 8% и выше и сопутствующий этому рост ставок по депозитам", - говорится в исследовании "Розничные инвестиции: от спринта к марафону", которое управляющий директор по корпоративным и суверенным рейтингам "Эксперт РА" Павел Митрофанов представил на конференции "Финансовые продукты для долгосрочных инвесторов".

Однако столь агрессивного повышения ставки пока не ожидается (Банк России намерен держать ее в диапазоне 5-6%), а значит, переток классических сбережений граждан в инвестиции продолжится, предполагают аналитики.

Потенциал этого перетока велик: в России 74 млн экономически активного населения, это означает, что только 15% от потенциально возможного числа граждан, без учета пенсионеров, открыли брокерский счет (при этом лишь около трети этих счетов имеют ненулевой остаток).

В западных странах инвестиции составляют от 50% сбережений населения, в США - до 80%. Однако там, как правило, низкие ключевые ставки, поэтому для компенсации инфляции население вынуждено идти на фондовый рынок. В России ключевая ставка исторически находилась на высоком уровне, и в сочетании со страховой защитой вкладов и низкой финансовой грамотностью потребность в инвестициях у людей была незначительной.

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Помимо снижения ставок по вкладам сильное влияние на массовый приток физических лиц на фондовый рынок оказал доступ к бирже через мобильные приложения, тогда как раньше клиент должен был посетить офис, подписать документы, установить на компьютер терминал для трейдинга, а затем в течение нескольких часов водить мышкой по настройкам интерфейса и, разочаровавшись, выйти из терминала и на следующий день открыть банковский вклад. Аналитики "Эксперт РА" отмечают значимую корреляцию между рейтингом приложений по инвестициям на Play Market и долей активных пользователей у ведущих банков и брокеров.

За 2020 год на Московскую биржу вышли почти 5 млн новых инвесторов, на Санкт-Петербургскую - 2,5 млн человек. Суммарный объем вложений граждан на фондовом рынке, по оценке НАУФОР, достиг по итогам года почти 6 трлн рублей. Захват фондового рынка розничными инвесторами продолжился и в I квартале 2021 года - число зарегистрированных физических лиц увеличилось на 2,3 млн, превысив отметку в 11 млн человек, а число активных клиентов составило 1,8 млн человек.

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