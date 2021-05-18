Песков не исключил встречу Путина и Лукашенко в конце мая

Президенты России и Беларуси действительно могут провести переговоры в конце мая, подтвердил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков​​​.

"Мы не исключаем, что в конце мая такая встреча состоится. По крайней мере, она готовится", - сообщил Песков.

На вопрос, будут ли там утверждены интеграционные карты, пресс-секретарь президента РФ ответил: "Правительство работает во исполнение поручений, ранее данных главами государств по результатам общения". "Действительно, в рамках всего комплекса двусторонних отношений наших стран шла речь и о дальнейшем развитии интеграционных процессов", - заключил он.