Песков призвал "не гадать на кофейной гуще" о встрече Путина и Байдена

Финальных договоренностей о месте встречи президентов России и США по-прежнему нет, не надо гадать, заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В очередной раз Пескова спросили про этот саммит. Вчера он уже отвечал на вопрос о возможности его проведения в Швейцарии, но сегодня журналисты решили еще раз переспросить то же самое, добавив город - Женеву.

"Мне по-прежнему нечего сообщить по этой теме. Я предлагаю не гадать на кофейной гуще. Как только и если окончательная договоренность будет достигнута, мы сделаем соответствующее сообщение", - ответил Песков.