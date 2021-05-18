Песков: Путин не пойдет в полноценный отпуск

Президент и в этом году не будет брать полноценный отпуск и использует выходные для отдыха. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Полноценного отпуска точно не будет, сказал Песков. "В любом случае, больше, чем на несколько дней он не может отойти от регулярных рабочих мероприятий: не позволяет его должность главы государства", - пояснил он.

"Поэтому таких отпускных планов у него нет", - заключил Песков, добавив, что обычно Владимир Путин летом урывками использует выходные дни для отдыха.