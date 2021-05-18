Самолеты, эксплуатируемые российскими авиакомпаниями, должны регистрироваться в российском реестре, настаивают в Росавиации. Ранее в ведомстве обозначили дату введения новых требований - 1 января 2023 года. Вопрос нужно решать, согласны эксперты. Но если не гармонизировать российские правила с международными, вслед за ростом издержек авиакомпаний повысятся и цены на авиабилеты, предупреждают они.

Перевода регистрации в Россию иностранных воздушных судов Росавиация добивается не первый год. За летную годность судов отвечает страна регистрации. Получается, что безопасность полетов россиян зависит от иностранных государств, где зарегистрированы импортные самолеты, подчеркивают в ведомстве. В апреле этого года на расширенной коллегии Росавиации ее руководитель Александр Нерадько вновь поднял вопрос о регистрации и назвал предполагаемую дату введения запрета на эксплуатацию в России самолетов, не зарегистрированных в российском реестре.

Для этого будут внесены изменения в Воздушный кодекс. Нерадько также призвал авиаперевозчиков направлять свои предложения. А в мае для ответной реакции перевозчикам, по данным газеты "Коммерсантъ", был назначен крайний срок. Росавиация 12 мая разослала крупнейшим авиакомпаниям письмо с предложением представить свою оценку возможных последствий перевода воздушных судов в российский реестр в течение суток.

Представители нескольких авиакомпаний, к которым обратилась "РГ", комментировать эту тему отказались. В Росавиации "РГ" пояснили, что ранее обозначенная позиция ведомства не изменилась. Ранее в интервью "Российской газете" Александр Нерадько отмечал, что Росавиация ведет системную работу по перерегистрации воздушных судов в российском реестре. По его словам, из всего парка в 997 воздушных судов 725 самолетов, то есть более 70%, пока зарегистрировано на Бермудах и в Ирландии.

Политику по переводу воздушных судов отечественных перевозчиков в государственный реестр гражданских воздушных судов РФ подтвердили в минтрансе. Переводить самолеты на регистрацию в Россию предполагается через создание привлекательных и конкурентоспособных условий. "С целью недопущения негативных последствий Росавиация совместно с российскими авиакомпаниями детально анализируют возможность перевода воздушных судов в российский реестр в обозначенные сроки", - указали в министерстве.

Чтобы перерегистрация самолетов в России не привела к росту цен на авиабилеты, российские правила придется гармонизировать с международными

Некоторые шаги по созданию конкурентоспособных условий уже предприняты. С 1 января 2020 года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс. С импортируемых в Россию самолетов по-прежнему не будут взимать НДС, если они будут зарегистрированы в России.

Большинство самолетов иностранного производства, которые сейчас эксплуатируют российские авиакомпании, получены в лизинг за рубежом. Место регистрации определяет лизингодатель, поясняют эксперты. Но сейчас лизингодателям выбирать не приходится. "В условиях, когда авиаперевозки стагнируют во всем мире, зарубежные лизинговые компании пойдут на перерегистрацию воздушных судов, лишь бы сохранить своих клиентов из России", - считает исполнительный директор "АвиаПорт" Олег Пантелеев.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Евгений Гайва

С этим согласен руководитель портала "Авиа.ру" Роман Гусаров. Избыток провозных емкостей на рынке будет ощущаться еще лет пять, замечает он. То есть сейчас как раз складывается благоприятная ситуация для того, чтобы провести перерегистрацию воздушных судов в Россию. Возможность регистрировать иностранные самолеты в так называемых авиационых офшорах существовала на переходном этапе, пока еще действовали советские стандарты. Теперь ситуация поменялась, процесс перерегистрации запущен безвозратно, откладывать его нецелесообразно, добавляет эксперт. Но идет обсуждение, как избавить авиакомпании от ненужных потерь.

Тем не менее система поддержания летной годности в России пока еще не понятна для остального мира. Необходима ее действенная гармонизация с международным законодательством, указывает главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ "Высшая школа экономики" Федор Борисов. В ином случае продать самолет, который был зарегистрирован в российском реестре, также будет очень сложно, придется проводить полное обследование технического состояния судна. К тому же реализовать такой самолет можно будет только с большим дисконтом. Кроме того, российские суды в случае банкротства авиакомпаний часто накладывают аресты на воздушные суда, которые перевозчикам не принадлежат. Лизинговые компании вынуждены бороться за возврат своего имущества. Конечно, от ареста не спасает и иностранная регистрация воздушных судов, но она может выступать дополнительным аргументом в судебных разбирательствах, добавляет эксперт.

Существует нескоординированность российской и международной систем. Обеспечить решение этого вопроса должен регулятор, замечает Борисов. "Если вопрос с выходом на вторичный рынок самолетов, которые попали в российскую регистрацию, не будет решен, это неизбежно приведет к увеличению издержек и росту цен на авиабилеты", - заключает он.