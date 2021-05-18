Поставщикам газа могут вернуть контроль за газовым оборудованием в домах

Госдума до конца года может принять закон о контроле за внутриквартирным газовым оборудованием. Об этом рассказал зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев на форуме "Спецсчет - история успеха".

Он уточнил, что на текущий момент газовое оборудование внутри квартиры обслуживает та организация, которую выбирает собственник. К сожалению, владельцы жилья недостаточно ответственно подходят к этому и часто выбирают ту организацию, которая берет меньшую плату, отметил Качкаев. Кроме того, по его словам, существуют дома, где обслуживанием газового оборудования занимаются сразу два десятка организаций.

Два года назад в Госдуму был внесен, а позже принят в первом чтении законопроект, которым предусматривается, что газовое оборудование в доме должна обслуживать лишь одна организация. В этом случае будет понятно, кто ответственный за обслуживание.

Качкаев рассказал, что правительство сейчас готовит законопроект о переходе к старой модели, когда внутриквартирное оборудование обслуживала ресурсоснабжающая организация, которая обеспечивает поставку газа в дом.

По его мнению, в том или ином виде законопроект о контроле за газовым оборудованием будет принят до конца года.