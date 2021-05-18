Правила расчета субсидий для льготников после капремонта изменят до конца года

Поправки в законодательство, касающиеся льгот для жителей при энергоэффективном ремонте домов могут быть приняты до конца года. Об этом рассказал зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев на форуме "Спецсчет - история успеха".

Сейчас энергоэффективный ремонт часто не удается провести из-за проблем в законодательстве. Жители-льготники обычно получают компенсацию части вносимой ими платы за жилищно-коммунальные услуги. Если же заключен энергосервисный контракт (компания делает энергоэффективный ремонт, а потом часть платы берет себе в компенсацию затрат), то плата для льготников возрастает. В целом для жителей платежи остаются прежними, но на ту часть, которую забирает энергосервисная компания, не распространяется порядок выплаты субсидий. То есть для льготников плата фактически увеличивается, поэтому они зачастую выступают против энергоэффективного ремонта.

"Мы уже год этим занимаемся и нашли решение, которое устраивает всех", - рассказал Качкаев. С правительством все вопросы согласованы, добавил он. Поправки в законодательство могут быть приняты к концу года.