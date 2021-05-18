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Текст:   Марина Трубилина 
14:59 18.05.2021

Правила расчета субсидий для льготников после капремонта изменят до конца года

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Поправки в законодательство, касающиеся льгот для жителей при энергоэффективном ремонте домов могут быть приняты до конца года. Об этом рассказал зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев на форуме "Спецсчет - история успеха".

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Сейчас энергоэффективный ремонт часто не удается провести из-за проблем в законодательстве. Жители-льготники обычно получают компенсацию части вносимой ими платы за жилищно-коммунальные услуги. Если же заключен энергосервисный контракт (компания делает энергоэффективный ремонт, а потом часть платы берет себе в компенсацию затрат), то плата для льготников возрастает. В целом для жителей платежи остаются прежними, но на ту часть, которую забирает энергосервисная компания, не распространяется порядок выплаты субсидий. То есть для льготников плата фактически увеличивается, поэтому они зачастую выступают против энергоэффективного ремонта.

"Мы уже год этим занимаемся и нашли решение, которое устраивает всех", - рассказал Качкаев. С правительством все вопросы согласованы, добавил он. Поправки в законодательство могут быть приняты к концу года.