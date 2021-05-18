Правительство готовит субсидии для "зеленых" проектов

При финансировании "зеленых" проектов через выпуск специальных облигаций компании смогут получить не только скидку на доходность от инвесторов, но и субсидии от государства. Об этом в ходе конференции "Ответственное финансирование как мощная сила позитивных преобразований" журналистам рассказал первый зампред Центробанка Сергей Швецов.

"Сейчас рабочая группа в Минэке разрабатывает стимулы для реализации "зеленых" проектов со стороны государства, - сказал Сергей Швецов. - Она предусматривает субсидии отдельных проектов. "Скелет" этих мер уже утвержден".

По словам Швецова, спрос на банковские "зеленые" продукты есть и со стороны населения, и со стороны политиков, и со стороны бизнеса. Рыночный дисконт по доходности "зеленых бумаг", по его данным, может составить от 4 до 10 базисных пункта. Для инвестора это не только проявление доброй экологической воли, но и здравый расчет. Считается, что вложения в компании, следующие "зеленым" принципам развития, менее рискованные, чем в среднем по рынку.