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18.05.2021 10:00
Рубрика: Власть

Правительство направит 1 млрд рублей на повышение производительности труда

Текст: Алексей Дуэль

Больше 1 млрд рублей выделено на обучение по стандартам WorldSkills 70 тысяч работников, поддержку разработок 100 тысяч рационализаторов и другие мероприятия в рамках нацпроекта "Производительность труда". Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства. Программа рассчитана до 2024 года.

Фото: Пресс-служба главы РМ
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На базе компаний, участвующих в нацпроекте "Производительность труда", создадут "Точки кипения Hi-Tech". Это будут своеобразные пространства для технического творчества, поиска оптимальных способов организации производства и, в конечном счете, повышения эффективности работы предприятия. Вторым направлением развития станут корпоративные центры опережающей подготовки, где работники смогут освоить востребованные компетенции по стандартам "Ворлдскиллс".

"Сегодня важно создать условия для повышения конкурентоспособности отечественной промышленности на внешних рынках, помочь предприятиям получить ориентиры и стандарты профессионализма, востребованного на высокотехнологичном производстве, - отметил курирующий нацпроект первый вице-премьер Андрей Белоусов. - Ключевой вектор развития в этом направлении - возрождение, поощрение и поддержка движения рационализаторов. Именно поэтому мы включили его в нацпроект".

Для сотрудников, которые предложат самые оригинальные решения для роста производительности труда, ежегодно будет проходить соревнование - Кубок по рационализации и производительности, добавили в Минэкономразвития. Впервые он состоится этой осень в Екатеринбурге в рамках VIII Национального чемпионата рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills.

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