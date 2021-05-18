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18.05.2021 16:38
Рубрика: В мире

Президент Чехии извинился за бомбардировки Югославии НАТО

Текст: Константин Волков

Президент Чехии Милош Земан в ходе переговоров в Праге со своим сербским коллегой Александром Вучичем принес извинения за бомбардировки Югославии, которые ВВС стран НАТО проводили в 1999 году. Об этом сообщил пресс-секретарь чешского президента Иржи Овчачек в своем микроблоге в Twitter. По его информации, Земан лично попросил прощения у сербского народа.

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Бомбардировки Югославии начались через две недели после того, как Чехия 12 марта 1999 года присоединилась к НАТО. Самолеты ВВС стран альянса наносили авиаудары с 24 марта до 10 июня 1999 года. Милош Земан, который в то время был премьер-министром Чехии, резко выступал против бомбардировок, подчеркивая историческую и культурную близость народов Чехии и Югославии. Также Прага отказала в разрешении на посадку на чешской территории самолетам НАТО, бомбившим Югославию.

Как отметил Земан, выступая перед журналистами после переговоров с Вучичем, Чехия искала еще хотя бы одну страну-члена НАТО, протестующую против бомбардировок Югославии, но не нашла.

В ходе переговоров Земан и Вучич обсудили перспективы сотрудничества Праги и Белграда в различных областях, актуальные международные вопросы и ход вакцинации от коронавируса.

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