Причастным к экстремистским организациям запретят избираться депутатами

Участие в выборах в Госдуму запретят тем, кто причастен к деятельности экстремистской или террористической организации. Такой законопроект приняла Госдума в первом чтении. Поправки подготовили депутаты разных фракций, входящие в думскую комиссию по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

"Могут ли быть участниками выборов те, кто открыто призывает к отчуждению наших территорий, к насильственному захвату власти, к расправе над людьми других взглядов, цвета кожи, веры? Ответ очевиден", - подчеркнул на пленарном заседании глава комиссии Василий Пискарев.

Необходимо поставить заслон для прихода в парламент руководителей, участников и спонсоров таких структур, уверен соавтор инициативы. По словам Пискарева, введение таких ограничений для лиц, придерживающихся крайних взглядов, оправдано с учетом особого статуса депутата. Ведь необходимо исключить возможность использования ими парламентской трибуны для пропаганды и оправдания своих идей, а также для вербовки новых сторонников.

Согласно инициативе, учредители и руководители указанных структур не смогут стать кандидатами в течение пяти лет, а рядовые участники - трех лет со дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской или террористической организации. Последнее коснется и лиц, финансировавших таковые, оказывающих им консультативную помощь и т. п.

По статистике, которую привел член комиссии, депутат Андрей Альшевских, экстремистскими в РФ признаны 83 организации, террористическими - 33. "Почти 11 тыс. человек причастны к этой деятельности, - уточнил парламентарий. - Если эти люди заявятся в качестве кандидатов на выборы, они тем самым дискредитируют принципы правового государства. Предлагаемые нами ограничения носят предупредительный характер".

Комитет ГД по контролю и регламенту, рассмотрев поправки, признал обоснованными предложения ограничить избирательные права указанных категорий граждан. Ведь эти меры направлены на защиту основ конституционного строя, и такая позиция соответствует Основному закону страны (55 статья), представил вердикт комитета его член Дмитрий Ламейкин.