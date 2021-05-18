Прототип цифрового рубля появится к концу года

Банк России создаст прототип цифрового рубля к концу 2021 года. Об этом заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на открытом заседании рабочей группы Комитета Госдумы по финансовому рынку.

По ее словам, сейчас разработана концепция цифрового рубля и выпущен консультативный доклад. "Прототип мы делаем в конце года и дальше уже с рынком будем смотреть, с какой этапностью мы этот проект будем делать", - цитирует Скоробогатову РИА Новости.

Цифровой рубль представляет собой специальный код, который хранится в электронном кошельке. Как и безналичные деньги, он делает возможными дистанционные платежи и расчеты онлайн. Кроме того, им можно пользоваться в офлайн-режиме - при отсутствии доступа к интернету.

Цифровой рубль станет доступен всем - гражданам, бизнесу, участникам финансового рынка, государству, указано на сайте ЦБ. Подобно наличным и безналичным рублям, валюта будет выполнять все три функции денег: средство платежа, мера стоимости и средство сбережения. Все формы российского рубля будут абсолютно равноценными: как сейчас 1 рубль наличными эквивалентен 1 безналичному рублю, так и 1 цифровой рубль будет эквивалентен каждому из них.

Как считают в Банке России, цифровая валюта сможет сделать платежи быстрее, проще и безопаснее. Цифровой рубль может стать дополнительным средством расчета как для покупателей, так и для продавцов, в том числе на отдаленных и малонаселенных территориях, где доступ к финансовой инфраструктуре ограничен.