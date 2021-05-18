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18.05.2021 17:19
Рубрика: Общество

Психолог назвала "волшебное" слово для выхода из депрессии

Текст: Николай Грищенко
Уныние и депрессия считаются одним из самых тяжких душевных состояний человека. При этом каждый, как считает доктор психологических наук Наталья Зенцова, может избавиться от психологического дискомфорта самостоятельно.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Насколько мы устойчивы к стрессовым ситуациям, зависит от нашей способности преодолевать их, не меняя своего привычного поведения. В действительности мы сами в силах побороть стресс", - заявила врач aif.ru.

Фото: iStock
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К примеру, можно попробовать изменить восприятие ситуации, отказавшись давать только черно-белую оценку жизненным событиям.

"В ситуации стресса пробуйте начать день с благодарности. Это может быть молитва, какие-то духовные практики, просто слова благодарности кому-то или самому себе. Перечислите всех, кого вы можете поблагодарить, и действуйте, исходя из позитивной картины мира", - говорит Наталья Зенцова.

Еще одним действенным способом является отображение своих эмоций на бумаге, в "письме гнева". Выпишите ситуации, которые доставляют дискомфорт и вызывают тревогу. Написав, прочтите письмо и избавьтесь от него. Поможет также снизить градус напряжения и психотехника под названием "Зато".

"Можно сказать себе, например: "Мне еще долго оставаться в изоляции, зато я смогу переделать кучу дел и навести уют в доме". Таким образом, вы увидите более полноценную картину своей жизни и заметите, что в ней много положительных моментов", - говорит Наталья Зенцова и советует - прежде чем заниматься самолечением обратиться за консультацией к специалистам.

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