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Рубрика: Власть

С учетом интересов

Владимир Путин назвал принципы сотрудничества России с другими странами
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 107(8458)
В Кремле состоялась первая в этом году церемония вручения верительных грамот. Россия готова работать со всеми без исключения государствами на основе равноправия и невмешательства во внутренние дела, подчеркнул президент Владимир Путин, выступая перед послами. Он также заявил о скором выпуске четвертой вакцины от коронавируса.
Владимир Путин объявил послам о скором запуске четвертой вакцины от коронавируса. Фото: РИА Новости Владимир Путин объявил послам о скором запуске четвертой вакцины от коронавируса. Фото: РИА Новости
Владимир Путин объявил послам о скором запуске четвертой вакцины от коронавируса. Фото: РИА Новости

В Александровский зал пригласили 23 послов - из Боснии и Герцеговины, Иордании, Мозамбика, Индонезии, Маврикия, Доминиканской Республики, Республики Чад, Молдавии, Швейцарии, Афганистана, Гвинеи-Бисау, Катара, Кении, Киргизии, Польши, Нидерландов, ЮАР, Таиланда, Аргентины, Лаоса, Румынии, Боливии и Чили. В предыдущий раз такая церемония состоялась осенью. Из-за пандемии формат был изменен, послы тогда не подходили лично вручить бумаги. "С учетом того что эпидемиологическая ситуация все еще остается непростой, это мероприятие проводится с некоторыми протокольными ограничениями и изменениями", - приветствовал вчера послов президент.

Фото: Сергей Ильин / пресс-служба президента
Владимир Путин заявил о превращении Украины в анти-Россию

Россия открыта для взаимовыгодного партнерства и готова работать со всеми без исключения государствами на принципах равноправия и учета интересов друг друга, невмешательства во внутренние дела, заявил Путин. Москва выступает за обеспечение равной и неделимой безопасности, честное и справедливое экономическое сотрудничество, свободное от недобросовестной конкуренции, политически мотивированных санкций и ограничений, сказал он, напомнив, что в этом - ключевой тезис международной части Послания Федеральному Собранию.

"К сожалению, ситуация в мире по-прежнему нестабильна и даже осложняется", - отметил Путин. И это не только пандемия: не меньшую озабоченность вызывает деградация системы стратегической стабильности и контроля над вооружениями. "Вновь поднимает голову терроризм, усугубляются проблемы, связанные с международной информационной безопасностью, высокие риски по-прежнему несут наркоторговля и оргпреступность", - перечислил президент. Обостряются застарелые региональные конфликты - в Афганистане, Ливии, на Ближнем Востоке. Вспышка конфронтации между палестинцами и израильтянами привела к большому числу жертв, в том числе детей. Путин призвал прекратить насилие и искать решение на основе резолюций СБ ООН и принципов международного права. Россия вносит вклад в урегулирование острых кризисов и решение других неотложных международных проблем: многое сделано для нормализации обстановки в Сирии, остановлены боевые действия в зоне нагорнокарабахского конфликта.

Москва заинтересована в сотрудничестве в борьбе с пандемией. "Нам удалось быстро создать три собственные эффективные вакцины от коронавирусной инфекции. Скоро будет запущена в оборот четвертая. Набирает темпы и вакцинация", - сообщил Путин. Наша страна оказывает адресную помощь более чем 60 государствам на всех континентах, делится опытом и помогает в налаживании производства отечественных препаратов на зарубежных предприятиях. "Кстати говоря, пока этого, кроме России, никто не делает", - сравнил президент.

Обостряются застарелые региональные конфликты - в Афганистане, Ливии, на Ближнем Востоке

"Обеспечить мир, безопасность и устойчивое глобальное развитие можно только усилиями всего международного сообщества", - убежден Путин. Он также призвал делать все, чтобы не допустить повторения трагедии Второй мировой войны и забвения ее уроков. "Мы все обязаны беречь бесценный опыт и дух союзничества в борьбе с общими вызовами и угрозами", - сказал он. Помнить, к чему приводит попустительство национализму и ксенофобии, и сообща вырабатывать объединительную повестку.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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По традиции Путин остановился на отношениях России с каждой из представленных стран. В частности, анонсировал переговоры с президентом Киргизии в Сочи 24 мая. А говоря о российско-польских связях, заметил, что они могли бы быть содержательнее и продуктивнее, тем более что мы - соседи по Балтике. Накопившиеся сложные вопросы можно решать на основе прагматизма и учета интересов друг друга, убежден он. Президент отметил интерес голландских бизнес-кругов к расширению деловых связей с Россией и выразил надежду на настрой на взаимовыгодное сотрудничество и в политике. И еще заверил, что Москва продолжит содействовать становлению независимого афганского государства, свободного от терроризма и наркопреступности, будет поддерживать прямые межафганские переговоры. Кроме того, Путин объявил, что обсуждается идея локализации производства вакцины от коронавируса в Аргентине.

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