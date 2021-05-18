Путин принял верительные грамоты 23 послов

В Кремле началась церемония вручения президенту верительных грамот. В Александровский зал пригласили 23 послов иностранных государств.

Это дипломаты из Европы, Африки, Латинской Америки, Азии и Ближнего Востока. В Кремль прибыли руководители дипмиссий Боснии и Герцеговины, Иордании, Мозамбика, Индонезии, Маврикия, Доминиканской Республики, Республики Чад, Молдавии, Швейцарии, Афганистана, Гвинеи-Бисау, Катара, Кении, Киргизии, Польши, Нидерландов, ЮАР, Таиланда, Аргентины, Лаоса, Румынии, Боливии и Чили.

По традиции Владимир Путин выступил с речью, охарактеризовав состояние международных отношений и вкратце остановившись на двусторонних связях России с каждой из представленных в этот день в Кремле стран.

В текущем году это первая церемония вручения президенту верительных грамот. Она означает начало дипломатической карьеры нового посла в РФ. В предыдущий раз Владимир Путин принимал верительные грамоты осенью прошлого года. Из-за пандемии формат церемонии тогда был изменен, послы не подходили к главе государства, чтобы лично вручить бумаги. Президент выступил перед ними с речью о вызове пандемии и других угрозах человечеству, а также подчеркнул роль ООН в мировых делах.