Путин выразил озабоченность деградацией системы контроля над вооружением

Деградация системы контроля над вооружениями и терроризм осложняют ситуацию в мире. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая перед послами иностранных государств в Кремле.

"Озабоченность вызывает деградация система стратегической стабильности и контроля над вооружением. Вновь поднимает голову терроризм", - констатировал глава государства на церемонии вручения верительных грамот.

Кроме того, по его словам, усугубляются проблемы, связанные с международной информационной безопасностью. Среди других угроз он назвал наркоторговлю и оргпреступность - связанные с ними риски не теряют актуальность, считает Путин.