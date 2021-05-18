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Рубрика: Общество

Разработчик "КовиВак" предостерег от самостоятельного определения антител

Текст: Ирина Невинная
Фото: Пресс-служба АФК "Система"/РИА новости Фото: Пресс-служба АФК "Система"/РИА новости
Фото: Пресс-служба АФК "Система"/РИА новости

В России зарегистрировано более 150 тест-систем для определения уровня антител к коронавирусной инфекции - некоторые из них подходят для переболевших, другие годятся для определения поствакцинального иммунитета, и разобраться в деталях и правильно интерпретировать результаты может только специалист, - считает директор Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН, член-корреспондент Айдар Ишмухаметов. Ученый считает, что ставшее популярным у россиян самостоятельное тестирование на антитела после прививки избыточной и даже ненужной процедурой, он предложил прекратить "этот массовый нездоровый ажиотаж".

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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"Скажите, а давно ли вы измеряли уровень антител к столбняку, полиомиелиту, кори? А вы знаете, к каким белкам этих вирусов определяются антитела? Думаю, что ответ будет отрицательным на оба вопроса. Более того, за рубежом вообще нет такой культуры измерения уровня антител вне клинических исследований, - пояснил Айдар Ишмухаметов в интервью Интерфаксу. - Там, если вы самостоятельно решите посмотреть свои антитела, вам придется доказать необходимость проведения этой манипуляции своему лечащему врачу".

Ученый пояснил, что сейчас в России зарегистрировано уже более 150 тест-систем для определения уровня антител. Эти тест-системы различаются по ряду параметров: чувствительности, специфичности, возможности количественной оценки. Кроме того, они дифференцированы и по антигенам, используемым в их основе. "Зачастую результаты, полученные с применением различных тест-систем, нельзя сравнивать между собой. Так, тест-системы, которые определяют антитела к N-белку вируса, подойдут для переболевших, но не подойдут для людей, получивших вакцину, антигеном которой является S-белок. Квалифицированно интерпретировать результат может только специалист, - пояснил Ишмухаметов. - Поэтому давайте все-таки научимся доверять научным данным и прекратим этот массовый нездоровый ажиотаж и чемпионат по антителам".

Он подчеркнул, что иммунная система - сложная система организма, и защитный иммунитет обеспечивают "не только антитела и не всякие антитела".

На вопрос, понадобятся ли особые тесты для определения поствакцинального иммунитета после прививки "КовиВаком", Ишмухаметов пояснил, что его научный центр взаимодействует сейчас с несколькими производителями тест-систем. "Мы надеемся, что в рамках третьей фазы клинических исследований, начало которых запланировано на июнь, нам удастся выбрать максимально точную и объективную методику оценки защиты организма в целом, а не просто уровня какого-либо из антител", - сказал ученый, подчеркнув, что эти тесты будут предназначены для профессионального мониторинга результатов вакцинации, но не для бытового применения.

Общество Наука Вакцинация от коронавируса

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