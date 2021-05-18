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18.05.2021 13:05

Без брюшка и запаха: Ветеринары рассказали, как держать питомца в форме

Текст: Любовь Проценко
Заболевания органов пищеварения у питомцев чаще всего возникают из-за кормления. Кроме того, несбалансированное питание приводит к тому, что у вашей собаки или кошки может появиться брюшко. В преддверии лета специалисты столичной ветеринарной службы рассказали, как кормить четвероного друга, чтобы он был в хорошей форме.
Такса. Фото: iStock Такса. Фото: iStock
Такса. Фото: iStock

Ветеринары отмечают, что собаки и кошки нуждаются в полноценном питании, содержащем белки, аминокислоты, углеводы, липиды, жирные кислоты, минеральные вещества и витамина. Все это должно поступать в организм в определенном количестве, которое зависит от массы, породы и физиологического состояния. Средняя упитанность и активность домашнего животного - лучшее свидетельство того, что питомец получает достаточное количество питательных веществ.

Промышленный корм из зоомагазинов содержит все необходимое. Его плюс в том, что владельцу не нужно рассчитывать количество отдельных веществ. Специалисты не рекомендуют покупать корм на развес, если нет информации о дате изготовления и о сроке годности. Не стоит совмещать промышленный корм и натуральную еду. Это приводит к тому, что пища перестает нормально усваиваться.

При натуральном кормлении тоже существуют несколько важных правил. Во-первых, рацион вашего четвероногого друга должен на 2\3 состоять из мяса и продуктов животного происхождения, а на 1\3 из растительной пищи. Помимо самого мяса в рацион должны обязательно входить субпродукты (сердце, желудок, печени, легкие или почки).

Питомцу можно давать сырые яйца, тертый сыр и творог. При этом лучше не давать животному молоко, свинину, баранину и сырую речную рыбу и исключить соленое и острое. Конфеты, печенье и шоколад должны быть под строгим запретом. Из круп в рационе допускается присутствие риса, овса, пшеницы, манной крупы, пшена и гречки. Также питание можно дополнить овощами и фруктами.

Фото: Мария Разумова
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"В отдельных случаях ветеринар может посоветовать добавить к кормлению рыбий жир, витамины и минералы. Такие рекомендации может дать только специалист, не стоит самостоятельно ставить диагноз вашему питомцу и давать ему какие-то дополнительные препараты. Кроме того, следите за тем, чтобы у вашего животного всегда был доступ к свежей воде. Особенно это касается владельцев, которые кормят питомца сухим кормом", - добавил ветеринарный врач станции по борьбе с животными ВАО Ярослав Никифоров.

Хорошее настроение, блестящая шерсть, нормальный вес и отсутствие запаха изо рта - главные признаки здоровья вашего питомца. Не поддавайтесь влиянию жалобных "голодных" глаз, которые выпрашивают кусок колбасы.

Если у вас возникают вопросы по питанию, обсуждайте их с ветеринарными специалистами. Напомним, что в столице функционирует 26 государственных ветеринарных клиник. Для консультации и оказания услуг можно предварительно записаться на прием к ветеринару онлайн на портале mos.ru, в мобильном приложении "Госуслуги Москвы" или по телефону: +7 (495) 612-04-25.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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