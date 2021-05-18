Глава Липецкой области провел прием граждан

Новости

Песков не подтвердил планы переноса ПМЭФ 13:02
В Союзе садоводов рассказали, можно ли лишиться дачи за сорняки 13:01
Военные построили понтонный мост для жителей Ростовской области 13:01
В ЦБ рассказали, откуда в России появятся зеленные инвестиции 13:00
Уралец, напавший на людей с ножом, является фигурантом другого дела 12:58
Экипаж прибыл на новую подлодку "Магадан" в Санкт-Петербурге 12:58
Суд продлил на три месяца арест экс-сенатору Борису Шпигелю 12:57
Путин проведет совещание по реализации отдельных положений Послания 12:53
Песков: Путин не пойдет в полноценный отпуск 12:51
В столице пал погодный рекорд столетней давности 12:45
НКЦКИ: Россия не атаковала систему американских нефтепроводов 12:42
После жары в Москву придут дожди 12:40
Госдума одобрила поправки о поддержке семей с детьми и беременных женщин 12:37
В Москве исключат желтые полосы на регулируемых пешеходных переходах 12:29
МЧС предупредило жителей Подмосковья о 35-градусной жаре 12:23
Оперштаб: Еще 2364 пациента вылечились от коронавирусной инфекции в Москве 12:22
Путин встретится с президентом Киргизии 24 мая 12:21
Лавров: Берлин усилил линию на сдерживание России 12:20
В Тюменской области два человека пострадали при тушении лесных пожаров 12:19
Путин выразил озабоченность деградацией системы контроля над вооружением 12:18
Губернатор Приморья назвал имя врио главы Владивостока 12:18
Водитель ВАЗ сбил трех пешеходов на тротуаре в Москве 12:15
На Ставрополье трех парней заподозрили в похищении девушки 12:15
Власти опровергли слухи о необязательном ношении перчаток в транспорте 12:14
Вышел первый трейлер сериала по "Утраченному символу" Дэна Брауна 12:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
В Минобороны рассказали, как отдыхали известные полководцы
В Минобороны рассказали, как отдыхали известные полководцы
18.05.2021 12:38

Глава Липецкой области провел прием граждан

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов провел прием граждан и рассмотрел обращения жителей по разным вопросам. Липчане пришли к губернатору не только с проблемами, но и социальными инициативами.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

К примеру, липецкая студентка Дарья Шевченко рассказала о желании открыть свой бизнес. Второкурсница пыталась оформить соцконтракт, но не подошла по критериям. Право на заключение социального контракта среди студентов имеют заочники и те, кто уже заканчивает обучение. Игорь Артамонов заверил студентку, что решение будет найдено.

- Мы заинтересованы в развитии малого бизнеса, в интересных идеях и в вовлечении молодежи в развитие экономики региона, - отметил Игорь Артамонов. - Дам поручение управлению социальной политики - внесем изменения в областной закон.

Пенсионерка Ираида Федюнина обратилась с предложением - запустить в Липецкой области социальную программу для пожилых людей, чтобы представители старшего поколения имели больше возможностей для ведения активного образа жизни. Также женщина предложила создать в регионе службу экстренной социальной помощи для тех, кому соцработник не нужен на постоянной основе.

Фото: Администрация Липецкой области
Глава Липецкой области поучаствовал в плоггинг-забеге

- Это интересное предложение. Мы обязательно проработаем вопрос, связанный с развитием патронажной службы, и поддержим вашу идею по работе с активными представителями старшего поколения - ответил Игорь Артамонов активной липчанке. - Считаю, что к этой работе необходимо подключить все парки, организовывать для граждан серебряного возраста больше спортивных и культурных событий. Причем все они должны быть бесплатными.

Мать пятерых детей Ирину Полетавкину интересовал детских отдых. Много лет ее дети проводили каникулы в "Лесной сказке", но в период пандемии лагерь переоборудовали под обсерватор. -

- Думаю, у вас нет повода для беспокойства, - заверил женщину Игорь Артамонов. - Ситуация с коронавирусом в регионе достаточно стабильная. Липецкая область в числе регионов-лидеров по количеству привитых. Острой необходимости в обсерваторе сейчас нет. Дам соответствующее поручение. Этим летом "Лесная сказка" должна открыться, и ваши дети смогут с удовольствием там отдохнуть.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Липецкая область ЦФО Липецкая область Липецк Липецкая область

Главное сегодня

Путин и Си Цзиньпин откроют строительство новых блоков двух АЭС в Китае
Мэр Владивостока сообщил, что уходит в отставку
Названа стоимость строительства нового российского авианосца
Володин: Поправки о поддержке семей с детьми надо принять как можно раньше
Вильфанд предупредил о рекордной за 140 лет жаре