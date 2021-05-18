Глава Липецкой области провел прием граждан

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов провел прием граждан и рассмотрел обращения жителей по разным вопросам. Липчане пришли к губернатору не только с проблемами, но и социальными инициативами.

К примеру, липецкая студентка Дарья Шевченко рассказала о желании открыть свой бизнес. Второкурсница пыталась оформить соцконтракт, но не подошла по критериям. Право на заключение социального контракта среди студентов имеют заочники и те, кто уже заканчивает обучение. Игорь Артамонов заверил студентку, что решение будет найдено.

- Мы заинтересованы в развитии малого бизнеса, в интересных идеях и в вовлечении молодежи в развитие экономики региона, - отметил Игорь Артамонов. - Дам поручение управлению социальной политики - внесем изменения в областной закон.

Пенсионерка Ираида Федюнина обратилась с предложением - запустить в Липецкой области социальную программу для пожилых людей, чтобы представители старшего поколения имели больше возможностей для ведения активного образа жизни. Также женщина предложила создать в регионе службу экстренной социальной помощи для тех, кому соцработник не нужен на постоянной основе.

- Это интересное предложение. Мы обязательно проработаем вопрос, связанный с развитием патронажной службы, и поддержим вашу идею по работе с активными представителями старшего поколения - ответил Игорь Артамонов активной липчанке. - Считаю, что к этой работе необходимо подключить все парки, организовывать для граждан серебряного возраста больше спортивных и культурных событий. Причем все они должны быть бесплатными.

Мать пятерых детей Ирину Полетавкину интересовал детских отдых. Много лет ее дети проводили каникулы в "Лесной сказке", но в период пандемии лагерь переоборудовали под обсерватор. -

- Думаю, у вас нет повода для беспокойства, - заверил женщину Игорь Артамонов. - Ситуация с коронавирусом в регионе достаточно стабильная. Липецкая область в числе регионов-лидеров по количеству привитых. Острой необходимости в обсерваторе сейчас нет. Дам соответствующее поручение. Этим летом "Лесная сказка" должна открыться, и ваши дети смогут с удовольствием там отдохнуть.