Московские аэропорты готовятся к летнему пику перевозок: Сочи, Симферополь, Калининград - вот "топовые" направления для полетов жителей и гостей столицы из Домодедова. Антиковидные меры до сих пор не отменяют: обязателен масочный режим, и даже в самой мелкой закусочной - бесплатные санитайзеры для гостей. Между тем за стеклом, огораживающим терминал с отпускниками от летного поля, - рабочий "муравейник". Авиакомпаниям выгодно, чтобы самолет как можно меньше времени проводил на земле. Это обеспечивают аэродромные службы, за работой которых корреспонденты "РГ" наблюдали на летном поле.

"У нас есть технологический график обслуживания, - рассказал управляющий директор Domodedovo Training Джамалэддин Халилов. - На каждый этап - временной интервал". Агенты перронного обслуживания (так правильно называть сотрудников аэродромного комплекса) делят борта на разные типы в зависимости от параметров и графика полетов. Например, Boeing-737, прибывший в Москву и уже ожидающий пассажиров на обратный путь, должен быть поставлен на колодки на месте стоянки в буквальном смысле за 2 минуты. В зависимости от типа прибывшего самолета аэродромные службы подбирают технику. Одно дело, если прибыл Embraer, и совсем другое - когда Домодедово принимает самый большой в мире пассажирский лайнер Airbus A380. Если к самолету стандартных размеров можно подогнать два автотрапа, то к 380-му нужно три. Потому что время высадки пассажиров тоже четко регламентировано.

Кто не был на летном поле - тому не видать, как аэродромные просторы бороздят ястребы. Это "сотрудники" орнитологической службы аэропорта. Хищники отпугивают галок, ворон и стрижей и летают не так высоко, как соколы. Так нет риска самим попасть в турбины. Птицы до сих пор остаются серьезной опасностью для воздушных судов. Если на большой высоте командир легко заметит клин и сможет его обойти, то встреча со стаей на стадии посадки чревата серьезными неприятностями. Попадут птицы в обтекатель - машина получит повреждения, но все равно сможет относительно нормально сесть. Птицы, угодившие в двигатель, делают посадки аварийными. Именно поэтому орнитологи нужны каждому крупному авиаузлу. В частности, Домодедову, который вошел в топ самых загруженных по пассажиропотоку аэропортов Европы.

На аэродроме на постоянной основе работают не только люди, но также собаки и ястребы

Главные в аэропорту, конечно, люди. Они, например, следят за здоровьем подопечных животных. За физической формой собак и кондициями ястребов: если птица вылетит на "охоту" в жару, она может получить даже сердечный приступ. Но какая бы ни была погода, на своих постах всегда агенты перронного обслуживания и пилоты. Если вы заметили, на всех аэродромах разметка разных цветов. По белой ездят машины, по желтой - самолеты. Встать не ровно по линии - это моветон у профессионалов. А есть еще и красная разметка - место под самолетную "парковку". Как только пассажиры спустились, а багаж выгрузили, начинается клининг салона. Кроме того, пардон, нужно очистить уборную и залить на борт свежую воду. А вот и машина с подъемным фургоном. Это лифт, по которому на борт доставляют еду. +Несмотря на открытие ряда международных направлений, пока полеты из Москвы в основном - по России. Поток пассажиров, путешествующих по родной стране, постоянно растет по сравнению с ранним периодом пандемии. Например, 22 апреля прошлого года Домодедово обслужил 96 бортов, а в тот же день 2021-го - более 450. Летом показатели должны еще больше вырасти за счет отпускников.