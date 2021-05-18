"У нас есть технологический график обслуживания, - рассказал управляющий директор Domodedovo Training Джамалэддин Халилов. - На каждый этап - временной интервал". Агенты перронного обслуживания (так правильно называть сотрудников аэродромного комплекса) делят борта на разные типы в зависимости от параметров и графика полетов. Например, Boeing-737, прибывший в Москву и уже ожидающий пассажиров на обратный путь, должен быть поставлен на колодки на месте стоянки в буквальном смысле за 2 минуты. В зависимости от типа прибывшего самолета аэродромные службы подбирают технику. Одно дело, если прибыл Embraer, и совсем другое - когда Домодедово принимает самый большой в мире пассажирский лайнер Airbus A380. Если к самолету стандартных размеров можно подогнать два автотрапа, то к 380-му нужно три. Потому что время высадки пассажиров тоже четко регламентировано.
Кто не был на летном поле - тому не видать, как аэродромные просторы бороздят ястребы. Это "сотрудники" орнитологической службы аэропорта. Хищники отпугивают галок, ворон и стрижей и летают не так высоко, как соколы. Так нет риска самим попасть в турбины. Птицы до сих пор остаются серьезной опасностью для воздушных судов. Если на большой высоте командир легко заметит клин и сможет его обойти, то встреча со стаей на стадии посадки чревата серьезными неприятностями. Попадут птицы в обтекатель - машина получит повреждения, но все равно сможет относительно нормально сесть. Птицы, угодившие в двигатель, делают посадки аварийными. Именно поэтому орнитологи нужны каждому крупному авиаузлу. В частности, Домодедову, который вошел в топ самых загруженных по пассажиропотоку аэропортов Европы.
Главные в аэропорту, конечно, люди. Они, например, следят за здоровьем подопечных животных. За физической формой собак и кондициями ястребов: если птица вылетит на "охоту" в жару, она может получить даже сердечный приступ. Но какая бы ни была погода, на своих постах всегда агенты перронного обслуживания и пилоты. Если вы заметили, на всех аэродромах разметка разных цветов. По белой ездят машины, по желтой - самолеты. Встать не ровно по линии - это моветон у профессионалов. А есть еще и красная разметка - место под самолетную "парковку". Как только пассажиры спустились, а багаж выгрузили, начинается клининг салона. Кроме того, пардон, нужно очистить уборную и залить на борт свежую воду. А вот и машина с подъемным фургоном. Это лифт, по которому на борт доставляют еду. +Несмотря на открытие ряда международных направлений, пока полеты из Москвы в основном - по России. Поток пассажиров, путешествующих по родной стране, постоянно растет по сравнению с ранним периодом пандемии. Например, 22 апреля прошлого года Домодедово обслужил 96 бортов, а в тот же день 2021-го - более 450. Летом показатели должны еще больше вырасти за счет отпускников.