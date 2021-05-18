За последние годы сеть городского велопроката в Москве выросла в несколько раз. Если во время ее запуска в 2013 году было немногим больше 70 прокатных станций, то сейчас их уже почти 700. С каждым сезоном растет не только число станций и велосипедов, но и в целом расширяется география проката - сейчас взять или вернуть арендный байк можно более чем в 90 районах города. Причем в некоторые из них велопрокат пришел только в этом или прошлом сезоне. Корреспондент "РГ" выбрал самые интересные места, где с недавнего времени можно прокатиться.

Небоскреб в лесу

Начнем, пожалуй, с Зеленограда. В этом отдаленном округе столицы первые две станции открылись совсем недавно, а всего их обещают запустить шесть с 60 велосипедами. Велопрокат здесь ждали давно - город расположен почти в 40 км от Москвы, однако любителей велосипедов тут хоть отбавляй. Однако запуск проката интересен не только местным - это отличный способ познакомиться с новым городом для всех москвичей.

Не случайно одна из двух новых станций расположилась на Крюковской площади возле железнодорожной станции Крюково. Сюда прибывают электрички с Ленинградского вокзала - "Ласточки" идут всего полчаса, и вот вы в новом городе, который полностью оправдывает свое название. До появления ТиНАО Зеленоград был вторым по обилию зеленых насаждений округом столицы после Восточного. Выходим из электрички, берем прокатный байк и мчим, например, в Зеленоградский лесопарк. Воздух здесь такой густой, что кажется, его будто можно резать ножом. Потом можно пересечь Центральный проспект и оказаться в парке Победы, его недавно благоустроили - при желании велосипед здесь можно сменить на лодку и поплавать по реке Сходня, на которой есть собственные фонтаны.

Стоит изучить и застройку Зеленограда - город задумывался как центр электронной промышленности СССР, наш ответ Кремниевой долине, и строился во многом как город будущего. Увидеть это можно рядом с парком Победы, на Центральной площади. Здесь, например, высится советский небоскреб - 28-этажная башня строилась как гостиница для командированных, а сейчас используется в качестве делового центра. Вокруг тоже много необычных строений, символизирующих архитектуру позднего СССР.

Вторая станция проката в Зеленограде расположилась возле Московского института электронной техники, и на него тоже стоит взглянуть - вуз построили в 1970-е в виде студенческого городка, где разные корпуса соединены переходами.

На байке к Деду Морозу

Долгое время проблемой велопроката было то, что станции располагались вдали от крупнейших парков столицы - зеленые зоны раскинулись преимущественно на окраинах, а прокат больше концентрировался в центре. Но в последние годы ситуация меняется - сейчас можно покататься и в Коломенском, и в Царицыне, и в Серебряном Бору. Станций там немного, но найти велосипед обычно не проблема. Недавно прокат пришел и в Кузьминки - станция открылась у одноименной станции метро. Что в этом интересного? Прежде всего рядом располагается прекрасный парк - еще пару лет назад мне, чтобы объехать его на велосипеде, пришлось отдать 600 рублей за два часа аренды в частном прокате. Теперь же можно взять городской байк и за те же два часа потратить всего 103 рубля, не считая абонемента. А впечатлений будет столько же.

Самое интересное в парке "Кузьминки" - сохранившиеся постройки бывшей усадьбы князей Голицыных, обилие прудов с благоустроенными набережными и смотровыми площадками, а еще - московская усадьба Деда Мороза. На ее территорию с красочными деревянными теремами можно попасть круглый год.

Если хотите продлить маршрут, стартовать можно в районе Люблинского парка, который плавно перетекает в Кузьминский - там тоже есть прокатные станции.

От острова до Кремля

Еще один район, куда в этом сезоне должен прийти велопрокат, - Измайлово. Его здесь давно ждут не только местные жители, но и все любители покрутить педали в парках. Еще бы, одна из крупнейших городских зеленых зон Европы и не охвачена велопрокатом! Прямо возле нее, правда, станций пока так и нет, но вот поблизости уже открылись.

Один из самых удобных вариантов - взять байк у станции метро "Семеновская" и прямиком по Щербаковской улице помчать к парку. Этот маршрут удобен еще и тем, что позволит заехать на настоящий остров - Измайловский. Не слышали о таком? А ведь здесь расположены музей-усадьба с историческими постройками и величественный Покровский собор. Обязательно стоит прокатиться и по набережным острова, с которых открывается вид на Измайловский кремль.

Что же касается самого Измайловского парка, то на его изучение даже с помощью двух колес можно смело закладывать все выходные. Одних прудов и ручьев здесь более десятка, а еще есть крупнейшее и одновременно старейшее в Москве колесо обозрения, уличная выставка военной техники с танком Т-34 среди экспонатов, многочисленные памятники, экоцентр "Царская пасека" и многое другое. Если достопримечательности вас интересуют мало, то можно просто кататься по многочисленным тропам и аллеям - людей на них немного, а в глубину, ближе к МКАД, и вовсе добираются самые упорные.

Тем временем

Полезные советы

Всю информацию о городском велопрокате можно найти на сайте velobike.ru - там доступны и тарифы, и карта станций, и ссылки для скачивания приложения. Имейте в виду - спрос на велосипеды очень высокий, особенно в выходные. Поэтому, отправляясь к станции, заранее посмотрите, есть ли там свободные байки, и на всякий случае прикиньте, как добраться до другой станции, если на приглянувшей велосипеда все же не окажется.

Кстати

Карты в руки

Если наши варианты вас не впечатлили, то смело берите в руки смартфон, скачивайте приложение "Велобайк" и выбирайте на карте локации, что вам по душе. Сейчас, например, можно легко покататься на арендованном велосипеде в Тимирязевском парке - еще пару лет назад об этом приходилось только мечтать, поскольку от ближайшей прокатной станции нужно было ехать несколько километров.