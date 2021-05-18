МЧС предупредило жителей Подмосковья о 35-градусной жаре

В восточных и юго-восточных районах Московской области днем 18 мая столбики термометра поднимутся до 35 градусов выше ноля. Об этом сообщает областной главк МЧС, предупреждая жителей и дачников этих территорий о том, что им следует быть осторожнее.

Такая запредельная температура, по данным синоптиков, будет держаться с 13.00 до 18.00 часов. В это время людям с тяжелыми хроническими заболеваниями и пожилым гражданам не рекомендуется выходить из дома. Но если выйти необходимо, не следует забывать о головных уборах, напоминают в МЧС.

Напомним, из-за жары в Москве и Московской области объявлен предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности.