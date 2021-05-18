Столичные малые и средние компании получат почти 115 миллионов рублей поддержки в виде грантов и субсидий - такое решение приняла экспертная комиссия департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы. Эксперты одобрили первые в этом году 86 заявок, рассмотрение остальных продолжается.

Глава департамента Алексей Фурсин напомнил, что с января процедура подачи заявок была упрощена, чтобы увеличить число получателей помощи. Кроме того, компании теперь могут возместить свои расходы на участие в международных конкурсах и фестивалях, а также на рекламу в интернете, чего не было раньше.

Основную часть из уже выделенных 114,7 миллиона получат московские экспортеры - в общей сложности им одобрили гранты на 74,4 миллиона. Получат они их не в чистом виде, а как кешбэк, причем его размер ограничен 10 процентами от выручки по экспортным контрактам. При этом сумма в любом случае не может превышать половины от уплаченных в столичный бюджет налогов. Другими словами, чем больше компания заработает и потратит на налоги, тем больше сможет вернуть - примерно такой принцип используется и в банковском кешбэке, которым пользуются рядовые москвичи. Максимальная сумма на возврат для экспортеров - 10 миллионов.

Еще четыре компании получат экспортные субсидии на 1,3 миллиона рублей. Эти деньги компенсируют расходы на транспортировку продукции, а также получение патентов и сертификатов.

Одобрили субсидии и предприятиям, работающим по франшизе, - это когда рядовой предприниматель открывает, к примеру, кафе под известным брендом. Ему открывают кулинарные секреты, поставляют оборудование и сырье, но за пользование известным именем берут деньги. Всего обладатели франшиз получат почти 26 миллионов рублей - их можно потратить на оплату коммунальных услуг и выплаты владельцам франшизы. Также город выделил деньги для компаний, которые пользуются сервисами доставки еды, - это львиная доля предприятий общепита. Субсидия поможет им платить комиссию сервисам.

Чем больше компания заработает и потратит на налоги, тем больше сможет вернуть

Также финансовую поддержку перечислят резидентам технопарков и участникам Московского инновационного кластера - им компенсируют часть расходов на покупку нового оборудования и модернизацию производств, профинансируют их участие в выставках, продвижение на электронных торговых площадках и многое другое.

В столичной мэрии напоминают, что в общей сложности в прошлом году субсидии и гранты получили свыше трех тысяч предпринимателей на сумму более трех миллиардов рублей - такая помощь была очень кстати на фоне коронакризиса. "Самыми востребованными у столичного бизнеса стали субсидии для франчайзи, на участие в выставках, продвижение продукции с помощью сервисов доставки еды, а также на экспорт", - перечисляют в департаменте предпринимательства.

Кстати

Узнать все подробности и подать заявку на получение помощи можно на сайте.

Заполнять многостраничные анкеты и изучать кипы регулирующих документов не придется - подобрать субсидию, например, можно по номеру ИНН.

Достаточно просто вбить цифры на главной странице портала.