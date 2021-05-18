Москвичи могут сдать на хранение в Главархив семейные фотопленки

Горожане теперь могут передать семейные фотопленки из на хранение в Главархив через центры госуслуг. Переданные пленки с согласия владельцев будут использовать в важных городских проектах. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Главархив Москвы и центры госуслуг "Мои Документы" запустили второй этап акции "Москва - с заботой об истории". Теперь горожане могут сдать на вечное хранение в Главархив не только документы и предметы военного времени, но и фотопленки из семейных архивов москвичей с советского времени до 2000-х годов.

"Запуск второго этапа акции "Москва - с заботой об истории" - очень важный шаг для сохранения истории города. Несмотря на то, что Главархив постоянно пополняет свои фонды новыми материалами, в основном туда все-таки поступают официальные документы. Вместе с тем полное отражение исторических событий невозможно без личных материалов их непосредственных участников. Два года с начала акции показали, что горожане охотно делятся семейными архивами, поэтому мы уверены, что возможность передать фотопленки вызовет отклик у москвичей. Снимки с фотопленок уже очень сложно распечатать, допустить же исчезновение подобного материала просто нельзя", - рассказала вице-мэр.

Фотопленки можно сдать в любом центре госуслуг "Мои Документы". Для этого необходимо принести с собой паспорт и сами материалы. Сотрудник центра, надев специальные перчатки, бережно упакует пленки. Затем они будут направлены на хранение в Главархив Москвы. Специалисты архива с согласия владельцев будут использовать снимки с фотопленок на выставках и в разных образовательных проектах.

Благодаря этим снимкам можно будет узнать или вспомнить, как изменился в ХХ веке архитектурный облик Москвы, парковая и транспортная инфраструктура, где проводили отпуска горожане, какая одежда была модной в разные годы, как отмечали Первомай, День Победы, дни рождения, свадьбы и Новый год в столице, а также о других значимых событиях в жизни каждого человека.

Сейчас в Архивном ведомстве хранится около миллиона фотографий. Самые ранние по времени создания фотодокументы относятся к концу XIX века и выполнены на фотопластинках, которые представляют собой плоскую стеклянную основу с нанесенным на нее светочувствительным слоем. Также здесь хранятся и более поздние фотографии на стеклянной основе. Например, снимки столицы 1930-1940-х годов. Часть из этих документов отнесена к категории особо ценных.

Несмотря на запуск второго этапа акции, продолжается прием документов и предметов военного времени. Горожане все еще могут принести фронтовые фотографии и письма, номера газет военных лет, предметы быта и гардероба.

Проект "Москва - с заботой об истории" недавно отметил свое двухлетие. Он стартовал накануне празднования 9 Мая в 2019 году. Его цель - сохранить для будущих поколений подлинные источники прошлого и память о героях войны. Собранные материалы с согласия владельцев используются в различных культурно-просветительских проектах. Например, размещаются в виртуальном музее "Москва - с заботой об истории", а также на выставочных стендах в центрах госуслуг и на платформе "Я дома". За два года в рамках проекта собрано почти 9 тысяч различных предметов и документов.