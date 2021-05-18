На рязанской фабрике автокресел выработка за смену выросла на 14 процентов. А недавно подключившаяся к нацпроекту "Производительность труда" ярославская фабрика товаров для детей планирует добиться этого через три года.

Фабрика детских автокресел "Старт" в Рязанской области - крупнейший в России производитель этой продукции, здесь выпускают более 23 брендов.

И это не просто импортозамещение - детские автокресла из Рязани экспортируют в Европу. В сентябре 2020 года фабрика присоединилась к нацпроекту, теперь активная фаза с участием экспертов Регионального центра компетенций завершена. Итог - сокращение на 50 процентов времени протекания процессов, выработка выросла на 14 процентов.

"Наш рынок тяжелый, поэтому любой толчок роста мы рассматриваем в перспективе развития", - рассказал "РГ" председатель Ассоциации производителей детских автокресел и колясок Иван Никитичев. Пилотным участком стал цех сборки детских удерживающих устройств "Апис". Главное новшество - изменение внутрипроизводственной логистики. Оказалось, что ранее в цехе было много лишних перемещений на дальнее расстояние.

Первоначально деятельность экспертов была встречена руководителями среднего звена в штыки: мол, мы лучше знаем техпроцесс. Но когда увидели эффект, энтузиазма по внедрению бережливого производства прибавилось. "Сейчас подбираем конвейерные линии для дальнейшего внедрения этих принципов. В ближайшие 2,5 года будем работать и на других участках. Для этого решили усилить проектный офис", - пояснил Никитичев.

За три года участия в нацпроекте "Повышение производительности труда" ярославская фабрика товаров для детей "7-я" планирует на треть ускорить выпуск изделий. Это позволит улучшить экономические показатели и в конечном итоге благоприятно отразится на доходах сотрудников.

На Фабрике процессов сотрудников учат экономить рабочее время и защищать репутацию фирмы

Пока эксперты Федерального центра компетенций обследуют технологический процесс, выявляя узкие места. А персонал фабрики учится бережливым технологиям на Фабрике процессов. Ее открыли в феврале на "Автодизеле". Здесь сотрудников, желающих работать эффективнее, обучают сводить к минимуму потери рабочего времени, защищать репутацию предприятия, которая страдает из-за плохого качества продукции.

Обученный персонал получит рекомендации экспертов по оптимизации технологических процессов. Воплощать их в жизнь ярославцы будут самостоятельно. Процесс займет три года. За это время выпуск игрушек на фабрике увеличится как минимум на 10 процентов в год, на столько же вырастет производительность труда.