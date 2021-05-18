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18.05.2021 16:30
Рубрика: Экономика

Рабочих научат не терять

Текст: Антон Валагин, Елена Шулепова
На рязанской фабрике автокресел выработка за смену выросла на 14 процентов. А недавно подключившаяся к нацпроекту "Производительность труда" ярославская фабрика товаров для детей планирует добиться этого через три года.

Фабрика детских автокресел "Старт" в Рязанской области - крупнейший в России производитель этой продукции, здесь выпускают более 23 брендов.

Фото: Сергей Медведев
"Фабрика процессов" в Оренбуржье учит повышать производительность труда

И это не просто импортозамещение - детские автокресла из Рязани экспортируют в Европу. В сентябре 2020 года фабрика присоединилась к нацпроекту, теперь активная фаза с участием экспертов Регионального центра компетенций завершена. Итог - сокращение на 50 процентов времени протекания процессов, выработка выросла на 14 процентов.

"Наш рынок тяжелый, поэтому любой толчок роста мы рассматриваем в перспективе развития", - рассказал "РГ" председатель Ассоциации производителей детских автокресел и колясок Иван Никитичев. Пилотным участком стал цех сборки детских удерживающих устройств "Апис". Главное новшество - изменение внутрипроизводственной логистики. Оказалось, что ранее в цехе было много лишних перемещений на дальнее расстояние.

Первоначально деятельность экспертов была встречена руководителями среднего звена в штыки: мол, мы лучше знаем техпроцесс. Но когда увидели эффект, энтузиазма по внедрению бережливого производства прибавилось. "Сейчас подбираем конвейерные линии для дальнейшего внедрения этих принципов. В ближайшие 2,5 года будем работать и на других участках. Для этого решили усилить проектный офис", - пояснил Никитичев.

За три года участия в нацпроекте "Повышение производительности труда" ярославская фабрика товаров для детей "7-я" планирует на треть ускорить выпуск изделий. Это позволит улучшить экономические показатели и в конечном итоге благоприятно отразится на доходах сотрудников.

На Фабрике процессов сотрудников учат экономить рабочее время и защищать репутацию фирмы

Пока эксперты Федерального центра компетенций обследуют технологический процесс, выявляя узкие места. А персонал фабрики учится бережливым технологиям на Фабрике процессов. Ее открыли в феврале на "Автодизеле". Здесь сотрудников, желающих работать эффективнее, обучают сводить к минимуму потери рабочего времени, защищать репутацию предприятия, которая страдает из-за плохого качества продукции.

Обученный персонал получит рекомендации экспертов по оптимизации технологических процессов. Воплощать их в жизнь ярославцы будут самостоятельно. Процесс займет три года. За это время выпуск игрушек на фабрике увеличится как минимум на 10 процентов в год, на столько же вырастет производительность труда.

Здорово танцуете!

Текст: Елена Мационг , Юлия Потапова , Александр Филимоненко
По всей стране прошла акция "Культурный хоровод". Центральной темой стал массовый танец с использованием национальной атрибутики, музыкальных инструментов и народных костюмов конкретного региона.
Особая атмосфера царит на тренировках "Мама плюс малыш" в фитнес-центре маленького шахтерского города Полысаево (на фото). Женщины занимаются вместе с ребятишками, а самые маленькие спят рядышком в колясках. На базе своего фитнес-центра Наталья Демчук мечтает отрыть первый в Полысаево детский летний лагерь дневного пребывания. Фото: Из архива Натальи Демчук

Акция проходила в обновленных и вновь построенных домах культуры. В рамках федерального проекта "Культурная среда" нацпроекта "Культура" в регионах успешно ведется их строительство и реконструкция.

Но "Культурный хоровод" вряд ли был столь многолюдным, если бы многие преподаватели танцев не получили господдержку в рамках нацпро­екта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы".

Начинающий предприниматель из шахтерского города Полысаево Кемеровской области Наталья Демчук обратилась в специальный муниципальный фонд и получила субсидию.

Пандемия едва не довела до банкротства любимый фитнес-клуб урайцев. Спортсменов поддержали власти Югры

Сейчас у 37-летней Натальи два фитнес-зала, куда приходят десятки горожан от мала до велика. Девиз любителей фитнеса: "Быть здоровыми, красивыми, энергичными и жизнерадостными!" Достичь этого помогают танцевальные тренировки, jumping-фитнес на батутах, йога и стретчинг. Сейчас Наталья ищет специалиста по фитнесу для беременных. И хотят открыт первый в Полысаево детский летний лагерь. Лишь бы власти дали добро.

А в Урае - небольшом городе на Крайнем Севере - фитнес-клуб "Крылья" стал местной достопримечательностью. Он известен своими зажигательными танцевальными фитнес-марафонами. Часто устраивают их на городской площади.

Пандемия едва не довела до банкротства любимый клуб урайцев. Выручили программы помощи малому и среднему бизнесу. "Крылья" получили компенсацию за аренду помещений - почти 200 тысяч рублей. Муниципалитет делал отсрочки по аренде. Сейчас в "Крыльях" вовсю строят планы на будущее. "Мы расширяем направления", - рассказала руководитель клуба Наталья Чекчеева.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
В Екатеринбурге юные артисты станцевали под окнами больницы

В Камчатском крае за шесть лет больше тысячи детей приобщились к современным танцам в центре ENERGY. Руководит им Василий Прочанкин. Танцор и тренер, он открыл клуб в 2015 году. Тогда в проекте Первого канала "Танцуй" он вошел в сотню лучших танцоров страны. Сегодня в клубе - около 300 детей.

В 2020-м Василий стал победителем регионального этапа конкурса "Лучший соцпроект" в номинации "Лучший проект социального предпринимательства в сфере здорового образа жизни, физкультуры и спорта".

Статус социального предпринимателя дает Василию возможность получить различные меры господдержки. В этом году Василий Прочанкин подал заявление на субсидии. Деньги нужны для ремонта помещений, где проходят занятия. А еще необходимо развивать дело.

Недавно подопечные Василия с победой вернулись из Владивостока. Команда танцоров 14-16 лет в составе студии танца Fortis отлично выступила в крупном международном турнире International Dance Competition ONLY TOP New Decade, заняв первое место в номинации "Эстрадный танец".

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