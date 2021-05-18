Фабрика детских автокресел "Старт" в Рязанской области - крупнейший в России производитель этой продукции, здесь выпускают более 23 брендов.
И это не просто импортозамещение - детские автокресла из Рязани экспортируют в Европу. В сентябре 2020 года фабрика присоединилась к нацпроекту, теперь активная фаза с участием экспертов Регионального центра компетенций завершена. Итог - сокращение на 50 процентов времени протекания процессов, выработка выросла на 14 процентов.
"Наш рынок тяжелый, поэтому любой толчок роста мы рассматриваем в перспективе развития", - рассказал "РГ" председатель Ассоциации производителей детских автокресел и колясок Иван Никитичев. Пилотным участком стал цех сборки детских удерживающих устройств "Апис". Главное новшество - изменение внутрипроизводственной логистики. Оказалось, что ранее в цехе было много лишних перемещений на дальнее расстояние.
Первоначально деятельность экспертов была встречена руководителями среднего звена в штыки: мол, мы лучше знаем техпроцесс. Но когда увидели эффект, энтузиазма по внедрению бережливого производства прибавилось. "Сейчас подбираем конвейерные линии для дальнейшего внедрения этих принципов. В ближайшие 2,5 года будем работать и на других участках. Для этого решили усилить проектный офис", - пояснил Никитичев.
За три года участия в нацпроекте "Повышение производительности труда" ярославская фабрика товаров для детей "7-я" планирует на треть ускорить выпуск изделий. Это позволит улучшить экономические показатели и в конечном итоге благоприятно отразится на доходах сотрудников.
Пока эксперты Федерального центра компетенций обследуют технологический процесс, выявляя узкие места. А персонал фабрики учится бережливым технологиям на Фабрике процессов. Ее открыли в феврале на "Автодизеле". Здесь сотрудников, желающих работать эффективнее, обучают сводить к минимуму потери рабочего времени, защищать репутацию предприятия, которая страдает из-за плохого качества продукции.
Обученный персонал получит рекомендации экспертов по оптимизации технологических процессов. Воплощать их в жизнь ярославцы будут самостоятельно. Процесс займет три года. За это время выпуск игрушек на фабрике увеличится как минимум на 10 процентов в год, на столько же вырастет производительность труда.
Здорово танцуете!
Акция проходила в обновленных и вновь построенных домах культуры. В рамках федерального проекта "Культурная среда" нацпроекта "Культура" в регионах успешно ведется их строительство и реконструкция.
Но "Культурный хоровод" вряд ли был столь многолюдным, если бы многие преподаватели танцев не получили господдержку в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы".
Начинающий предприниматель из шахтерского города Полысаево Кемеровской области Наталья Демчук обратилась в специальный муниципальный фонд и получила субсидию.
Сейчас у 37-летней Натальи два фитнес-зала, куда приходят десятки горожан от мала до велика. Девиз любителей фитнеса: "Быть здоровыми, красивыми, энергичными и жизнерадостными!" Достичь этого помогают танцевальные тренировки, jumping-фитнес на батутах, йога и стретчинг. Сейчас Наталья ищет специалиста по фитнесу для беременных. И хотят открыт первый в Полысаево детский летний лагерь. Лишь бы власти дали добро.
А в Урае - небольшом городе на Крайнем Севере - фитнес-клуб "Крылья" стал местной достопримечательностью. Он известен своими зажигательными танцевальными фитнес-марафонами. Часто устраивают их на городской площади.
Пандемия едва не довела до банкротства любимый клуб урайцев. Выручили программы помощи малому и среднему бизнесу. "Крылья" получили компенсацию за аренду помещений - почти 200 тысяч рублей. Муниципалитет делал отсрочки по аренде. Сейчас в "Крыльях" вовсю строят планы на будущее. "Мы расширяем направления", - рассказала руководитель клуба Наталья Чекчеева.
В Камчатском крае за шесть лет больше тысячи детей приобщились к современным танцам в центре ENERGY. Руководит им Василий Прочанкин. Танцор и тренер, он открыл клуб в 2015 году. Тогда в проекте Первого канала "Танцуй" он вошел в сотню лучших танцоров страны. Сегодня в клубе - около 300 детей.
В 2020-м Василий стал победителем регионального этапа конкурса "Лучший соцпроект" в номинации "Лучший проект социального предпринимательства в сфере здорового образа жизни, физкультуры и спорта".
Статус социального предпринимателя дает Василию возможность получить различные меры господдержки. В этом году Василий Прочанкин подал заявление на субсидии. Деньги нужны для ремонта помещений, где проходят занятия. А еще необходимо развивать дело.
Недавно подопечные Василия с победой вернулись из Владивостока. Команда танцоров 14-16 лет в составе студии танца Fortis отлично выступила в крупном международном турнире International Dance Competition ONLY TOP New Decade, заняв первое место в номинации "Эстрадный танец".