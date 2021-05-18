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18.05.2021 09:51
Рубрика: Экономика

Наталья Сергунина: Москва примет участие в одной из главных турвыставок Европы - FITUR в Мадриде

Текст: Любовь Проценко

Москва примет участие в крупной туристической выставке FITUR в Мадриде. Она пройдет с 19 по 23 мая. На тематическом стенде, подготовленном городским комитетом по туризму, будет представлен туристический потенциал столицы.

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
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"FITUR - первое зарубежное офлайн-событие в сфере туризма, в котором Москва участвует в этом году. Конечно, говорить о восстановлении мирового турпотока пока не приходится. Но мы рассматриваем выставку в Испании как возможность рассказать европейской аудитории о наших сильных сторонах и последних наработках. Например, презентуем в Мадриде цифровой сервис Russpass и совместный проект с Санкт-Петербургом", - рассказала Наталья Сергунина.

На выставке ждет насыщенная программа. Специалисты Мостуризма проведут встречи с коллегами из ведущих международных компаний, обсудят с иностранными экспертами современные тренды, наметившиеся во время пандемии, и перспективы развития делового туризма.

На столичном стенде пройдет виртуальная выставка московской туротрасли: на мультимедийных панелях будет представлено более 30 туроператоров, отелей и городских достопримечательностей. Также посетителей стенда ждут видеоролики о культуре, гастрономии и гостеприимстве Москвы.

В рамках деловой сессии на площадке Всемирной туристской организации при ООН (UNWTO) презентуют программы, которые способствуют восстановлению отрасли. От России будет представлен проект Moscow Travel Hub, запущенный Мостуризмом весной 2020 года. Это отраслевое сообщество, куда входят более двух тысяч игроков туристического рынка и смежных направлений. Среди них туроператоры, турагенты, отели, экскурсионные бюро, travel-стартапы, разработчики технологичных решений. Сегодня Moscow Travel Hub включает в себя деловые мероприятия, образовательные сессии, акселерационную программу и хакатон (соревнование разработчиков технологичных решений).

На презентации специалисты столичного комитета по туризму расскажут, чем проект полезен для туристического бизнеса, как он помогает в переориентации на новые продукты и сервисы, содействует цифровизации отрасли.

Кроме того, на выставке FITUR будет представлена совместная программа Москвы и Санкт-Петербурга "Два города - миллион впечатлений", направленная на продвижение туристических продуктов двух столиц среди российских и зарубежных гостей. Идея в том, чтобы за одну поездку турист мог посетить самые интересные для него события и достопримечательности обоих городов.

Гостям выставки в Мадриде предложат познакомиться с некоторыми из них в игровой форме. Цифровой туристический сервис Russpass подготовил для всех желающих викторину - участникам нужно по фотографиям определить, в каком городе (Москве или Санкт-Петербурге) находится та или иная достопримечательность. Победителей угостят российским мороженым - любимым лакомством иностранцев.

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