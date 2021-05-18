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Рубрика: Общество

Средь шумного балла

Как пройдет ЕГЭ-2021
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 107(8458)
Президиум правительства Москвы рассмотрел вопрос о готовности городской системы образования к ЕГЭ. Экзамен будут сдавать более 87 тысяч одиннадцатиклассников и выпускников прошлых лет, сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

В каждом районе города для проведения госэкзамена развернут 361 пункт. Их оборудуют камерами видеонаблюдения. Для выпускников, находящихся на лечении, откроются пункты в четырех медучреждениях: Центре онкологии имени Блохина, Российской детской клинической больнице, Центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, Морозовской детской больнице. Из-за сложной эпидемиологической обстановки в этом году отменена досрочная сдача экзаменов. Также не будет ЕГЭ по математике базового уровня, а информатику впервые проведут исключительно в компьютерной форме - бумажные бланки ответов отменяются. Еще одно новшество - продолжительность ЕГЭ по биологии увеличат на 25 минут.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Советы психолога: Как родителям поддержать ребенка перед ЕГЭ

По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, большинство выпускников предпрофильных классов выбрали для сдачи ЕГЭ профильные предметы. Например, 95 процентов детей, оканчивающих IT-классы, выбрали профильную математику, а 84 процента - информатику. А 86 процентов обучающихся в медицинских классах собираются сдавать ЕГЭ по биологии, 81 процент - химию.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Столица ЦФО Москва ЕГЭ в России

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