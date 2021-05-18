После жары в Москву придут дожди

В середине этой недели аномальная жара в Москве спадет, поскольку в город придут дожди.

Как сообщает портал "Метеоновости", уже 19 мая в Москве и Подмосковье местами возможны кратковременные осадки. Не исключены грозы с порывистым ветром. Небольшие дожди ожидаются и 20 мая - днем прогнозируется не выше 20-21 градуса.

В пятницу, 21 мая, дожди усилятся, а воздух прогреется до близких к климатической норме отметок. По словам синоптиков, термометры покажут около плюс 18-19 градусов.