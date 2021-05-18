Сенатором от Подмосковья в Совете Федерации стала Ольга Забралова

Первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова стала сенатором от Подмосковья в Совете Федерации РФ. Соответствующее постановление подписано губернатором области Андреем Воробьевым.

На этой должности Забралова сменит Алексея Русских, чьи полномочия еще 14 апреля досрочно прекращены в связи с его назначением временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области.

Ольга Забралова начинала работать в правительстве Московской области в 2012 году советником губернатора. Затем она возглавляла главное управление государственной муниципальной службы, была министром социальной защиты, зампредом областного правительства. С 2019 года ее должность - первый заместитель председателя правительства Подмосковья.

Полномочия сенатора Забраловой начинаются 19 мая.