Сергунина: Москва прошла сертификацию по международному стандарту

Москва прошла сертификацию по стандарту ISO 37120-2018 "Устойчивые города и сообщества" и подтвердила свое соответствие мировым требованиям к уровню жизни и развитию. Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, независимые эксперты оценили 68 показателей в таких сферах, как экономика, инновации, здравоохранение, образование, транспорт и безопасность.

ISO 37120 - международный стандарт, устанавливающий основные показатели качества жизни и оказания городских услуг. Его внедрили или внедряют более 100 городов в 35 странах мира. Среди мегаполисов, сертифицированных по ISO37120, - Лондон, Дубай, Барселона, Амстердам, Сидней и Торонто.

Наталья Сергунина рассказала на портале mos. ru: "Каждый город анализируется по целому набору параметров. Объективная оценка экспертов и возможность сравнить результаты с другими мегаполисами помогают увидеть со стороны свои преимущества и определить те направления, которые требуют дополнительного внимания. Полученный нами сертификат подтверждает, что Москва соответствует высоким международным стандартам устойчивого развития".

Получение этого сертификата, сказала заммэра, позволяет подать заявку на дальнейшую сертификацию по стандартам ISO37122-2019 "Умные города" и 37123-2019 "Жизнестойкие города".

Стандарт ISO 37120 учитывает большинство показателей, отражающих стремление города к достижению целей устойчивого развития ООН - от эффективности использования ресурсов до уровня развития городской инфраструктуры и систем городского управления. Стандартизация обеспечивает единый подход к оценке качества жизни.

Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов так же отметил: "Наличие у города сертификата по стандарту ISO 37120 учитывается в значимых международных рейтингах, которые оценивают комплексное развитие городов, например, в рейтинге "Города в движении" бизнес-школы Университета Наварры. Москва также воспринимается международными рейтинговыми агентствами и экспертами как город, стремящийся к открытости данных по международным стандартам".

Справка "РГ"

Впервые стандарт ISO 37120 опубликовали в 2014 году. Спустя четыре года, после анализа пожеланий городов и устранения выявленных погрешностей, в него внесли изменения. Он включает показатели, сгруппированные по 19 отраслям городской инфраструктуры и городского управления. С учетом различий в ресурсах и возможностях разных городов мира показатели разбиты на две группы: основные (должны рассчитываться и быть представлены сертифицирующей стороне в обязательном порядке) и вспомогательные (относятся к разряду рекомендованных).

Представленные показатели проходят двойной аудит: сначала их проверяют специалисты Международного совета городских данных (WCCD), а затем - независимые эксперты. Они оценивают не только корректность и актуальность самих показателей, но и методику их расчета.