Сергунина: Москва прошла сертификацию по международному стандарту

Новости

Стала известна причина смерти белого медведя в зоопарке Екатеринбурга 09:57
Солист Мариинского театра разбился при падении с электросамоката 09:57
В Госдуме заявили о подготовке в Совете Европе незаконных акций в РФ 09:47
Вильфанд предупредил о рекордной за 140 лет жаре 09:41
Мишустин направил более двух миллиардов рублей на поддержку туротрасли 09:35
В Тюменской области выявлен британский штамм коронавируса 09:35
Солист Мариинского театра впал в кому после падения с электросамоката 09:34
В Петербурге могут усилить ограничения из-за роста больных COVID-19 09:29
В Лапландии пройдут крупные военные учения 09:27
Нарышкин отверг причастность СВР к кибератакам на SolarWinds 09:25
Минэнерго назвало цены на электроэнергию в РФ одними из самых низких в мире 09:21
Обнародовано видео крушения вертолета у "острова смерти" в Белом море 09:19
На трассе М-1 в Подмосковье к 21 мая запустят движение по новому путепроводу 09:18
Как испытывали космическую боеголовку мегатонного класса 09:02
Минпромторг: В заморозке цен на минеральные удобрения нет необходимости 08:59
Путин и Си Цзиньпин откроют строительство новых блоков двух АЭС в Китае 08:54
Названы самые популярные профессии среди молодых россиян 08:53
Фото: На Южном Урале начался конкурс танковых и мотострелковых взводов 08:52
Мэр Владивостока сообщил, что уходит в отставку 08:46
В Верховной раде заявили о попытке развязать большую войну в Европе 08:40
Налоговая декларация Байдена показала резкое падение его доходов 07:40
На юге Западной Сибири резко похолодает 06:55
Три очка Овечкина и Орлова не спасли "Вашингтон" от поражения 06:30
Полиция Красноярского края возбудила дело о гибели пяти человек в ДТП 06:20
Россиян предупредили о распространенных схемах обмана на кассе супермаркета 05:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
В Минобороны рассказали, как отдыхали известные полководцы
В Минобороны рассказали, как отдыхали известные полководцы
18.05.2021 08:32
Рубрика: Власть

Сергунина: Москва прошла сертификацию по международному стандарту

Текст: Любовь Проценко
Москва прошла сертификацию по стандарту ISO 37120-2018 "Устойчивые города и сообщества" и подтвердила свое соответствие мировым требованиям к уровню жизни и развитию. Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, независимые эксперты оценили 68 показателей в таких сферах, как экономика, инновации, здравоохранение, образование, транспорт и безопасность.
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

ISO 37120 - международный стандарт, устанавливающий основные показатели качества жизни и оказания городских услуг. Его внедрили или внедряют более 100 городов в 35 странах мира. Среди мегаполисов, сертифицированных по ISO37120, - Лондон, Дубай, Барселона, Амстердам, Сидней и Торонто.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Москва стала одной из лучших по инновационным решениям в пандемию

Наталья Сергунина рассказала на портале mos. ru: "Каждый город анализируется по целому набору параметров. Объективная оценка экспертов и возможность сравнить результаты с другими мегаполисами помогают увидеть со стороны свои преимущества и определить те направления, которые требуют дополнительного внимания. Полученный нами сертификат подтверждает, что Москва соответствует высоким международным стандартам устойчивого развития".

Получение этого сертификата, сказала заммэра, позволяет подать заявку на дальнейшую сертификацию по стандартам ISO37122-2019 "Умные города" и 37123-2019 "Жизнестойкие города".

Стандарт ISO 37120 учитывает большинство показателей, отражающих стремление города к достижению целей устойчивого развития ООН - от эффективности использования ресурсов до уровня развития городской инфраструктуры и систем городского управления. Стандартизация обеспечивает единый подход к оценке качества жизни.

Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов так же отметил: "Наличие у города сертификата по стандарту ISO 37120 учитывается в значимых международных рейтингах, которые оценивают комплексное развитие городов, например, в рейтинге "Города в движении" бизнес-школы Университета Наварры. Москва также воспринимается международными рейтинговыми агентствами и экспертами как город, стремящийся к открытости данных по международным стандартам".

Справка "РГ"

Впервые стандарт ISO 37120 опубликовали в 2014 году. Спустя четыре года, после анализа пожеланий городов и устранения выявленных погрешностей, в него внесли изменения. Он включает показатели, сгруппированные по 19 отраслям городской инфраструктуры и городского управления. С учетом различий в ресурсах и возможностях разных городов мира показатели разбиты на две группы: основные (должны рассчитываться и быть представлены сертифицирующей стороне в обязательном порядке) и вспомогательные (относятся к разряду рекомендованных).

Представленные показатели проходят двойной аудит: сначала их проверяют специалисты Международного совета городских данных (WCCD), а затем - независимые эксперты. Они оценивают не только корректность и актуальность самих показателей, но и методику их расчета.

В регионах Власть Работа власти Регионы Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин и Си Цзиньпин откроют строительство новых блоков двух АЭС в Китае
Мэр Владивостока сообщил, что уходит в отставку
Нарышкин отверг причастность СВР к кибератакам на SolarWinds
Названа стоимость строительства нового российского авианосца
Оперштаб не подтвердил данные о продлении приостановки авиасообщения с Турцией
Валерий Зорькин: Дееспособность власти проверяется в общенациональной беде
Фоторепортаж: Как отдыхали известные полководцы