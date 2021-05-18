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Рубрика: Общество

Высоко сидим

Смотровые площадки Москвы: где открываются лучшие виды на город
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Неделя № 108(8459)
Хотите устроить романтическое свидание или просто вместе с друзьями насладиться любимым городом с высоты? Панорамные точки на карте Москвы, если брать в расчет рестораны с видом, сосчитать на пальцах удастся едва ли. "РГ" выбрала смотровые площадки, где будет интересно и москвичу, и туристу.
Воробьевы горы - самая известная и популярная в Москве смотровая площадка. Фото: Александр Корольков/РГ Воробьевы горы - самая известная и популярная в Москве смотровая площадка. Фото: Александр Корольков/РГ
Воробьевы горы - самая известная и популярная в Москве смотровая площадка. Фото: Александр Корольков/РГ

Воробьевы горы

Смотровая площадка на Воробьевых горах, пожалуй, самая известная и популярная в столице. Это место есть во всех путеводителях. Отсюда можно увидеть главную водную артерию города - Москву-реку, сталинские высотки, храмы. Заметнее всего, конечно, бросается в глаза стадион "Лужники". Если повезет с погодой и будет ясно, можно разглядеть и Останкинскую телебашню. Единственный минус - в выходные на Воробьевых многолюдно. В будни есть шанс застать площадку более-менее свободной. Особенно сейчас, пока сюда не вернулись иностранные туристы.

  • Где: Воробьевы горы, можно дойти пешком от одноименной станции метро.
  • Сколько стоит: Бесплатно.
  • Как работает: Круглосуточно.
В ясную погоду с Воробьевых гор можно рассмотреть столицу в деталях. Фото: Александр Корольков/РГ

Российская академия наук

Насладиться бесплатно видами первопрестольной можно и с обратной стороны реки - у здания Президиума Российской академии наук. Поскольку знают об этой площадке далеко не все, людей тут мало. И это плюс. Можно спокойно делать фотоснимки, общаться, любоваться городом. И никто не наступит на ногу, не толкнет и не влезет в кадр. Отсюда открывается вид на здание МГУ и Андреевский мужской монастырь, основанный в 1648 году. Видны и другие исторические постройки. Само по себе интересно и здание академии наук. В народе его именуют "Золотыми мозгами". Раньше в этих местах находились сады князя Трубецкого, часть владений которого теперь принадлежит Нескучному саду.

Увы, небольшой изъян имеется и у этой смотровой. Дело в том, что участок Андреевской набережной когда-то прямо впритык к площадке застроили малоэтажными домами, потому открыточные виды подпортились. Тем не менее побывать хотя бы раз здесь обязательно нужно.

  • Где: Ленинский проспект, 32а, стр. 1.
  • Сколько стоит: Бесплатно.
  • Как работает: Круглосуточно.

PANORAMA360

Хотите оказаться выше облаков? Тогда вам на смотровую площадку PANORAMA360, что находится в одном из небоскребов "Москва-Сити". На 89-м этаже! Это как башня из 77 жирафов! Площадь смотровой сопоставима с двумя хоккейными полями. Отсюда весь город как на ладони. Причем со всех сторон. Тут и соседние башни-гиганты, и крохотные "хрущевки", словно игрушечные дороги, мосты, поезда...

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Как рассказала "РГ" заместитель гендиректора смотровой площадки Екатерина Перетягина, в минувшем году к ним пришли 280 тысяч человек.

"Если сравнивать с 2019 годом, посещаемость упала на 65 процентов", - отметила она. По ее мнению, полностью прежние показатели восстановятся лишь через год-полтора. Чаще всего любоваться городом с высоты приходят жители Москвы и Подмосковья. Приезжают сюда также из других российских регионов. Иностранцев и до пандемии было немного - в среднем процентов десять. В основном приходили туристы из Германии, Франции, США.

Новых туристов самая высокая в Европе смотровая площадка планирует привлечь с помощью комбо-билетов. У туристов будет выбор: купить билет на смотровую за полную стоимость или воспользоваться скидкой и посетить сразу несколько точек в Москве. Например, прокатиться на канатной дороге или заглянуть в музеи парка "Зарядье".

  • Где: Пресненская набережная, 12; деловой центр "Москва-Сити", башня "Федерация. Восток".
  • Сколько стоит: Взрослый билет - от 950 рублей, детский - от 750 рублей. Все зависит от времени и дня недели.
  • Как работает: Понедельник - четверг, воскресенье - с 10.00 до 23.00; пятница - суббота - с 10.00 до 00.00.

Центральный детский магазин

А эта смотровая "спряталась" в историческом центре. О ней тоже слышал не каждый. Если соберетесь в Центральный детский мир за покупками, не забудьте подняться на крышу легендарного магазина и посмотреть сверху на Кремль, Политехнический музей, Лубянскую площадь. Но прежде загляните в Музей детства. Здесь вы увидите детские товары и игрушки советского времени. Тут и плюшевые мишки, и куклы-неваляшки, и машинки, и книжки...

  • Где: Театральный проезд, 5, стр. 1, Центральный детский мир. Вход через Музей детства.
  • Сколько стоит: 70 рублей.
  • Как работает: С 10.00 до 21.30 ежедневно.
Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
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Лужники

Посмотреть на Москву можно и с крыши Большой спортивной арены в Лужниках. Сюда пускают в составе экскурсионных групп. Первый пункт - прогулка по крыше. Второй - знакомство с футбольным полем главного стадиона страны. Каждому гостю выдают маску, перчатки и подшлемник. Страховочное оборудование, аналогичное тому, что используют верхолазы, обеспечивает полную безопасность.

  • Где: Большая спортивная арена в Лужниках.
  • Сколько стоит: Прогулки по крыше возможны группами до 12 человек. Стоимость группового посещения - 12 тысяч рублей.
  • Как работает: Заявки на экскурсии принимаются по телефону: +7 (495) 788-10-77.

Останкинская башня

Наряду с Воробьевыми горами, наверное, еще одна самая известная смотровая расположена на Останкинской телебашне. Если у погоды окажется хорошее настроение, вы увидите город с высоты 337 метров. А в теплое время года есть шанс попасть и на открытую площадку. Расположена она чуть ниже, на отметке 340 метров, но впечатления обещают быть острее. Билет позволяет пройти и в интерактивный мультимедийный комплекс, посвященный истории строительства и конструктивным особенностям башни.

  • Где: ул. Академика Королева, 15, стр. 1.
  • Сколько стоит: от 1200 рублей, есть льготы.
  • Как работает: с 10.00 до 22.00.
Кстати

Колесо высокого полета

На ВДНХ в этом году откроют самое высокое в Европе колесо обозрения. Таким образом, в городе появится еще одна смотровая. Высота аттракциона вместе с опорами составит 136 метров (с фундаментом - 140).

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