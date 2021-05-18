Собянин открыл Музей транспорта Москвы и павильон "Цветоводство" на ВДНХ

Московские власти продолжают развивать территорию ВДНХ, создавая на ней все новые общественные пространства, интересные как жителям столицы, так и гостям города. Сегодня мэр Сергей Собянин открыл, в частности, выставочную площадку одного из самых молодых музеев города - Музея транспорта, созданного 2003 году. А расположилась она на хорошо знакомом москвичам месте - в павильоне "Транспорт СССР", одном из самым популярных на главной выставке страны в семидесятые годы.

Что и не удивительно - ведь в те времена нигде, кроме как на ВДНХ, и нельзя было увидеть работающие модели железных дорог и других транспортных объектов. В 90-е годы экспозицию упразднили, а павильон начали использовать, как и все другие, под рыночные ларьки и склады. В 2014-м, когда ВДНХ перешла в ведение Москвы, ее несколько лет использовал под свои выставки Политехнический музей. Сейчас его капитально отремонтировали, а фасаду вернули исторический облик. "Первая экспозиция Музея транспорта посвящена историческому заводу АЗЛК "Москвич", который стал, по сути дела, основой всей автомобильной промышленности страны, - рассказал Сергей Собянин. - Москвичи могут гордиться тем, что на их территории существовал этот прекрасный завод".

АЗЛК и в самом деле был уникальным предприятием. Он выпустил за годы своего существования более 5 миллионов машин, которые стали в ту пору по-настоящему народным автомобилем. И, даже в итоге не выдержав конкуренции с иномарками, он в отличие от других автозаводов страны сохранил свой профиль. Там и сейчас выпускаются автомобили - Renault Logan и другие, в количестве сопоставимом с АЗЛК в лучшие годы. Самые же интересные модели советского завода представлены на экспозиции, которая называется "Мечта москвича".

В четыре залах общей площадью более 2 тысяч квадратных метров можно увидеть более 30 экспонатов из транспортной коллекции и свыше 300 других артефактов. Среди них такие уникальные и редкие как послевоенная модель "Москвич-400", сошедшая с конвейера завода в 1946 году. "Москвич-422" "Буратино" выпуска 1954 года с деревянным кузовом. Миллионный автомобиль, произведенный в 1967 году - "Москвич-408" - самый тогда популярный. Оригинальный макет автомобиля "Moskvich (1/5), изготовленный фирмой Реймонда Лоуи и привезенный из США в 1974-1975 годы и многое другое.

Интересно на этой выставке посмотреть кадры-инсталляции из популярных советских фильмов: "Сердца четырех", "Осторожно, бабушка", "Берегись автомобиля", "Москва слезам не верит", в которых герои разъезжают на шести моделях "Москвича".

"Постоянной экспозиции в павильоне пока не будет, - объяснил Собянин.- Мы планируем проводить здесь выставки, посвященные разным сюжетам богатейшей истории транспортного комплекса столицы".

Показать же музею транспорта есть что и помимо "Москвича". В фондах музея имеется более 250 экземпляров легковых и грузовых автомобилей, такси, автобусов, троллейбусов, машин разных городских служб. Увидеть их помимо ВДНХ можно пока на Северном речном вокзале. А в 2023 году у музея появится место и для постоянной экспозиции - в здании Гаража Мельникова на улице Новорязанской. То, что интерес москвичей к ней будет обеспечен, можно не сомневаться. Достаточно вспомнить, каким праздником на улицах Москвы до пандемии коронавируса становился ежегодный парад московских трамваев всех времен.

Осмотрел мэр и открывшийся заново павильон "Цветоводство". К этому моменту специалисты подготовили современную мультимедийную экспозицию, посвященную столичной природе. В нее вошли сады "Четыре сезона" - пространство с четырьмя ландшафтными экспозициями и четырьмя тематическими арт-объектами. Арт-павильон "Метаморфозы природы" представляет собой интерактивное мультимедийное пространство, посвященное бабочкам и цветам. А в "Доме муравья" можно увидеть живых муравьев.