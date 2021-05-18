Собянин утвердил проект реконструкции Ботанической улицы

Правительство Москвы проведет реконструкцию Ботанической улицы на участке длиной 3 км от улицы Академика Королева до развязки с улицей Комдива Орлова. Такое решение принято сегодня на заседании президиума правительства столицы.

Расположена улица Ботаническая улица на северо-востоке города и связывает улицу Академика Королева с Алтуфьевским шоссе, Северо-Западной и строящейся Северо-Восточной хордой. Решение о ее реконструкции принято в связи с тем, что она полностью исчерпала свою пропускную способность.

Согласно проекту планировки, проезжая часть улицы расширят с 2 до 4 полос движения - по 2 полосы в каждую сторону. Парковка автомобилей будет организована в заездных карманах, а для перехода через проезжую часть создадут дополнительные наземные переходы со светофорным регулированием. Для пассажиров наземного транспорта установят современные остановочные павильоны, оборудованные Wi-Fi и зарядками для электронных гаджетов.

Кроме того, вдоль Ботанической и Большой Марфинской улиц будет организован велосипедный маршрут, который свяжет станцию Останкино Октябрьской железной дороги (МЦД-3) с главным входом в Ботанический сад РАН. Реконструкция Ботанической улицы значительно улучшит условия дорожного движения на северо-востоке города.