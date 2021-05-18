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18.05.2021 14:24
Рубрика: Экономика

Собянин утвердил проект строительства метро в Гольяново

Текст: Любовь Проценко

Правительство Москвы утвердило проект продления Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена в район Гольяново. Постановление по данному вопросу подписал сегодня на заседании президиума правительства Москвы мэр Сергей Собянин.

Фото: Пресс-служба столичного метрополитена
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Участок метро от станции "Щелковская" до станции "Гольяново" длиной 2,6 км решено проложить в створе улиц Уральской и Уссурийской, что исключает его негативное влияние на прилегающую застройку. Новая конечная станция "Гольяново" будет размещена в жилой зоне района на пересечении Уссурийской и Сахалинской улиц. Два вестибюля станции, совмещенные с подземными пешеходными переходами, обеспечат выходы на обе стороны Уссурийской улицы. При этом автобусная остановка "Уссурийская улица, 4" будет перенесена ближе к выходу из метро.

В рамках проекта будет проведено комплексное благоустройство прилегающей территории, которое включает обустройство удобных пешеходных связей между станцией метро и ближайшими жилыми кварталами. На Уральской и Уссурийской улицах запланировано устройство велодорожки с пунктами велопроката и парковками для велосипедов.

Продление Арбатско-Покровской линии метро позволит улучшить транспортное обслуживание порядка 70 тыс. жителей Гольяново, из них 30 тысяч человек получат станцию метро в шаговой доступности от дома. Среднее время поездок по городу для них сократится примерно на 20 минут. Нагрузка на станцию метро "Щелковская" снизится примерно на 25%.

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