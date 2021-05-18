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18.05.2021 18:25
Рубрика: Экономика

Правозащитница Светлана Разворотнева попросила прокуратуру РФ изъять заброшенное здание на юге Москвы

Текст: Анна Полтавцева
Член Общественной палаты РФ и правозащитница Светлана Разворотнева обратилась в Генеральную прокуратуру РФ по поводу заброшенного и полуразрушенного здания старой столовой в районе Нагатинский Затон. Цель обращения - предотвращение ситуаций, опасных для москвичей. Также она предложила передать строение в собственность города и организовать в нем культурно-досуговый центр.
Фото: Екатерина Бибикова Фото: Екатерина Бибикова
Фото: Екатерина Бибикова

Сейчас старая столовая - источник постоянного беспокойства для местных жителей: битое стекло, разрисованные стены, валяющиеся шприцы, бутылки и беспрепятственный доступ, которым пользуются дети, а также лица без определенного места жительства и иные маргинальные элементы. Двухэтажный дом №42 на Судостроительной улице находился в оперативном управлении ФГАОУ ВО "Российский университет транспорта" (РУТ (МИИТ)). После многочисленных обращений от жителей района и Светланы Разворотневой правообладатель начал его консервацию, однако в него по-прежнему свободно можно попасть.

Фото: Евгений Курсков/ТАСС
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- Получив обращение от союза многодетных матерей Нагатинского Затона о сложившейся ситуации, я написала письма в прокуратуру и административно-техническую инспекцию. Вижу, что какие-то меры начали предприниматься - здание на Судостроительной улице пытаются огородить. Но нас это не до конца устраивает, потому что без надлежащей охраны на территории заброшенных объектов будут продолжаться нежелательные сборища, - рассказала Светлана Разворотнева.

Схожая судьба у пятиэтажного дома № 16 на улице Речников. Бывшее общежитие находится в собственности Московской государственной академии водного транспорта (МГАВТ), его хотели реконструировать. Однако подрядчик не выполнил свои обязательства и сейчас здание также доступно для визитов детей и асоциальных типов. В настоящее время ведется процедура расторжения подрядного контракта и планируется проведение консервации строения.

Правозащитница рассказала, что оба дома расположены на территории 7-го микрорайона района Нагатинский затон, где будет реализовываться столичная программа реновации. Опасное соседство беспокоит жителей и может осложнить проведение работ по благоустройству, запланированное в рамках программы.

Также Светлана Разворотнева намерена проработать вопрос передачи здания старой столовой в городскую собственность.

- Считаю, что возможно изъятие объекта и передача его городу, если собственники не способны его содержать и бесхозяйственно к нему относятся. Район Нагатинский затон остро нуждается в таких помещениях. Клуб, дом культуры здесь находится в подвале, детям не хватает мест в кружках и секциях. Подобный исход решил бы эту проблему, - заявила она.

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