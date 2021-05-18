В каких городах комнаты выросли в цене

Замечено, что комнаты заметно дорожают перед началом учебного года. Абитуриенты и студенты арендуют или покупают их как стартовое жилье. Но в этом году отмечен активный спрос на комнаты на российских курортах. И не только аренда, но и продажа. Их покупают и для проведения отпуска, и с целью сдачи в аренду отдыхающим, как доходный бизнес.

С начала года в среднем по стране комнаты подорожали на 5,3 процента, а в курортных городах - на 16 процентов. Такие данные приводит федеральный портал "Мир квартир", который исследовал цены на отдельные комнаты в 68 крупнейших городах России.

Например, в Москве комнату сейчас можно купить за 3,2 миллиона рублей, в Петербурге - за 2,2 миллиона. Для сравнения, в Севастополе средняя цена на такое жилье - 1,6 миллиона, а в Сочи - 1,95 миллиона. В этих городах специалисты отметили максимальный рост на комнаты: они выросли за год на 15,7 процента.

Также существенно подорожало такое жилье в Череповце (+15,1%), Калининграде (+13,8%), Кургане (+13,2%), Ульяновске (+12,9%), Магнитогорске (+12,2%), Санкт-Петербурге (+12,1%) и Владимире (+11,7%).

"Ценник на комнаты подскочил в курортных регионах (Сочи, Севастополе, Калининграде) и там, где они стоили крайне дешево (Череповце, Кургане, Ульяновске, Магнитогорске), - поясняет Павел Луценко, генеральный директор федерального портала "Мир квартир". Что касается Петербурга, дело отчасти в курортных районах города, отчасти в том, что это сравнительно ходовой товар в Северной столице: здесь, наряду с Новосибирском, Екатеринбургом и Омском, представлено наибольшее предложение на рынке купли-продажи комнат".

Справедливости ради, не во всех городах малогабаритное жилье выросло в цене. По данным Mirkvartir.ru, ненамного подешевели комнаты в Ростове-на-Дону (-5,1%), Чебоксарах (-3,5%), Липецке (-3%), Ижевске (-1,7%), Твери (-1,3%), Набережных Челнах (-0,8%), Ярославле (-0,7%), Астрахани (-0,6%) и Рязани (-0,5%).

В среднем по всем городам комната стоит 862 385 рублей (+5,3% с начала года).