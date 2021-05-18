В Москве исключат желтые полосы на регулируемых пешеходных переходах

Решение об отказе от использования желтого цвета при разметке регулируемых пешеходных переходов связано с повышением безопасности движения. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйстваю.

Согласно исследованию, которое провел Центр организации дорожного движения, двойная разметка "зебры" снижает качество сцепления с асфальтом в дождливую погоду, что особенно важно для мотоциклистов.

Теперь в рамках городской программы по текущему ремонту асфальтобетонных покрытий разметка пешеходных переходов при наличии светофоров наносится без заполнения желтым цветом.

В этом году городские службы приступили к демаркировке существующих желтых линий. Удаляют желтые полосы разметки с помощью фрез и ручных демаркировщиков. Допускается срезка до 3 мм слоя дорожного покрытия. Это не влияет на безопасность дорожного движения. После демаркировки белые полосы разметки обновляют свежей краской. Чтобы избежать длительного ограничения движения, работы проводят в основном ночью, когда трафик снижен.