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Рубрика: Происшествия

Поставили на поток

Силовики пресекают бизнес на нелегалах
Текст: Елена Шулепова
Российская газета - Экономика Центрального округа № 106(8457)
Сотрудники управления уголовного розыска УМВД по региону задержали в Рязани гражданина одного из среднеазиатских государств по подозрению в организации незаконной миграции. Это далеко не единственное уголовное дело за последнее время, связанное с легализацией нелегалов в ЦФО.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, предварительно установлено, что задержанный вместе с сообщниками находил бывших сидельцев, отдавая предпочтение неоднократно судимым гражданам. Эти люди за определенную плату позволяли использовать свое жилье для фиктивной постановки иностранцев на миграционный учет. У фигуранта дела имелся офис в центре Рязани, в нем и по месту жительства оперативники и дознаватели при силовой поддержке Росгвардии провели обыски. Обнаруженные предметы и документы подтвердили версию следствия. Идет поиск возможных соучастников.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Как решить проблему нелегальной трудовой миграции

Это далеко не единственное подобное уголовное дело в ЦФО за последнее время. Так, нелегалы из Филиппин за услуги посредников выкладывали по 3,5 тысячи долларов США, установил Дзержинский районный суд Ярославля на процессе по организации незаконной миграции преступной группировкой, действовавшей на территории Ярославской области и Московского региона. Миграционный поток наладили шестеро россиян и один иностранный гражданин. "С использованием поддельных документов от имени фиктивных юридических лиц, зарегистрированных на территории России, за денежное вознаграждение они намеревались осуществить незаконный въезд и пребывание на территории Российской Федерации более 400 граждан Республики Филиппины под предлогом их трудоустройства в качестве высококвалифицированных специалистов в организации, фактически не осуществлявшие финансово-хозяйственную деятельность", - сообщили в ЦОС ФСБ России. Члены преступной группы вину признали, все условия досудебного соглашения исполнили в полном объеме. Они получили сроки от одного года и трех месяцев до двух лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Решение суда вступило в законную силу.

Нелегалы из Филиппин за услуги посредников выкладывали по 3,5 тысячи долларов

В апреле в Подмосковье ликвидировали ОПГ из 16 человек, специализировавшуюся на изготовлении поддельных паспортов, миграционных карт, бланков уведомлений и других документов, позволяющих иностранным гражданам незаконно пребывать на территории Российской Федерации. При обысках были изъяты бланки миграционных документов, паспорта иностранных граждан с признаками подделки, оттиски печатей о пересечении государственной границы РФ, сообщили в СК РФ. Возбуждены уголовные дела, расследование которых продолжается.

Тем временем

В Тульской области иностранным гражданам, осужденным за легализацию нелегалов, придется оплатить свое пребывание в СИЗО. Прокуратура Дубенского района провела проверку исполнения бюджетного и миграционного законодательства. В результате было установлено, что двое мужчин осуждены за организацию незаконного въезда и пребывания в Российской Федерации пяти иностранных граждан. До выдворения иностранцев на их содержание расходовались бюджетные средства - более 100 тысяч рублей. Прокурор района предъявил в суд исковое заявление в интересах Российской Федерации о взыскании с осужденных затраченных денежных средств. Иск полностью удовлетворен судом.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Рязанская область Иностранцы в России

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