В столице пал погодный рекорд столетней давности

В полдень на метеостанции ВДНХ температура воздуха достигла 29,2 градуса. В результате рекорд 1897-1898 годов пал. Об этом сообщает метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, прежний рекорд для этого дня, который составлял 29,1 градуса, принадлежал 1897 и 1898 годам. "Температура воздуха продолжит прогреваться до 16:00, поэтому нельзя исключить, что температура сможет дотянутся до самой высокой месячной планки, - рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - Для мая она составляет +33,2 градуса и наблюдалась 28 мая 2007 года".

Напомним, что уже завтра ожидается понижение температуры и дожди, а к пятнице погода приблизится к норме.