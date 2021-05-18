Власти опровергли слухи о необязательном ношении перчаток в транспорте

В столичном департаменте транспорта назвали недостоверной информацию о том, что носить перчатки в общественном транспорте необязательно и штрафа за их отсутствие можно не бояться. Такие сообщения накануне появились в Сети.

В пресс-службе ведомства сослались на комментарий ГКУ "Организатор перевозок", где подчеркнули, что руководствуются требованиями Роспотребнадзора. "По их рекомендациям, носить маски и перчатки обязательно во всем общественном транспорте на протяжении всей поездки. Эти меры - вынужденные, и от их соблюдения напрямую зависит ситуация с вирусом в городе", - объяснили в учреждении.

За ношением масок и перчаток в московском транспорте с 12 мая прошлого года ежедневно следят в среднем 1,8 тысячи сотрудников транспортного комплекса, добавили в ГКУ. И штраф грозит не только за отсутствие маски, но также и за отсутствие перчаток.