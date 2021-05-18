Воронежским ветеранам помогли в решении бытовых вопросов

Новости

Песков не подтвердил планы переноса ПМЭФ 13:02
В Союзе садоводов рассказали, можно ли лишиться дачи за сорняки 13:01
Военные построили понтонный мост для жителей Ростовской области 13:01
В ЦБ рассказали, откуда в России появятся зеленные инвестиции 13:00
Уралец, напавший на людей с ножом, является фигурантом другого дела 12:58
Экипаж прибыл на новую подлодку "Магадан" в Санкт-Петербурге 12:58
Суд продлил на три месяца арест экс-сенатору Борису Шпигелю 12:57
Путин проведет совещание по реализации отдельных положений Послания 12:53
Песков: Путин не пойдет в полноценный отпуск 12:51
В столице пал погодный рекорд столетней давности 12:45
НКЦКИ: Россия не атаковала систему американских нефтепроводов 12:42
После жары в Москву придут дожди 12:40
Госдума одобрила поправки о поддержке семей с детьми и беременных женщин 12:37
В Москве исключат желтые полосы на регулируемых пешеходных переходах 12:29
МЧС предупредило жителей Подмосковья о 35-градусной жаре 12:23
Оперштаб: Еще 2364 пациента вылечились от коронавирусной инфекции в Москве 12:22
Путин встретится с президентом Киргизии 24 мая 12:21
Лавров: Берлин усилил линию на сдерживание России 12:20
В Тюменской области два человека пострадали при тушении лесных пожаров 12:19
Путин выразил озабоченность деградацией системы контроля над вооружением 12:18
Губернатор Приморья назвал имя врио главы Владивостока 12:18
Водитель ВАЗ сбил трех пешеходов на тротуаре в Москве 12:15
На Ставрополье трех парней заподозрили в похищении девушки 12:15
Власти опровергли слухи о необязательном ношении перчаток в транспорте 12:14
Вышел первый трейлер сериала по "Утраченному символу" Дэна Брауна 12:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
В Минобороны рассказали, как отдыхали известные полководцы
В Минобороны рассказали, как отдыхали известные полководцы
18.05.2021 12:49

Воронежским ветеранам помогли в решении бытовых вопросов

Подарки, цветы, письма от школьников и студентов получили к празднику ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла. Депутаты воронежской облдумы помогли в организации акций и мероприятий к 9 мая, решили ряд бытовых вопросов фронтовиков и лично поздравили их с Днем Победы.
Фото: Воронежская областная Дума Фото: Воронежская областная Дума
Фото: Воронежская областная Дума

Так, при участии парламентариев было роздано более тысячи подарочных наборов для ветеранов и тружеников тыла, проживающих в разных уголках области.

Александр Князев организовал в Хохольском районе концерт для фронтовиков - работники крестьянского фермерского хозяйства на восстановленных ими автомобилях ГАЗ-АА 1936 и 1942 годов совместно с руководителями района и агитбригадой местного Дворца культуры посетили участников Великой Отечественной - жителей райцентра.

Артем Зубков и Иван Коновалов помогли организовать вечера встреч для ветеранов и тружеников тыла в Павловском и Верхнемамонском районах.

Фото: Воронежская областная Дума
Владимир Нетесов: Каждая встреча с ветеранами - это чувство гордости

Дмитрий Ширяев подарил участнице Великой Отечественной войны Тамаре Серкиной долгожданную стиральную машину, Марина Андрейчук помогла с покупкой оргтехники для Совета ветеранов Ленинского района.

Елена Губина вместе с волонтерами провела субботник у дома ветерана Великой Отечественной войны Екатерины Шелковниковой, теперь там растут цветы и сирень. Вместе с коллегой Мариной Андрейчук депутат также приняла участие в озеленении территории областного геронтологического центра в Воронеже. Центральную аллею украсили бархатцы, саженцы липы, сирени и плетистые розы. Сейчас в геронтологическом центре живет около 180 постояльцев старше 65, среди них 16 - ветераны Великой Отечественной.

Кристина Кулешова вместе с представителями студотрядов организовала уборку территории у дома инвалида войны Екатерины Масловой, которую в декабре 2021 года ждет 100-летний юбилей.

Евгений Китаев навестил одного из старейших жителей микрорайона ВАИ - фронтовика Николая Сафонова, которому в конце апреля исполнилось 95. Депутат организовал замену забора и крыльца во дворе ветерана. У дома ветерана Егора Кудинова благодаря Владимиру Нетесову появилась удобная скамейка для вечерних посиделок с соседями и друзьями.

Иван Мошуров вместе со старшеклассниками 46-й школы посадил рябиновую и кленовую аллею в память героев, погибших во время войны. Это стало финалом патриотического проекта, проходившего в течение года. По инициативе депутата ученики 5-11 классов писали сочинения на тему "История войны в моей семье" и публиковали на сайте школы заметки о героях-фронтовиках. Победителям достались благодарственные письма и призы.

Фото: Воронежская областная Дума

Михаил Гусев помог обновить мемориал "Братская могила № 10" в Отрожке - о помощи попросила местная жительница. Алексей Чернов вместе с волонтерами и школьниками навел порядок на братской могиле № 409 в микрорайоне Тенистый. А Евгений Гапоненко выделил средства на памятный знак на месте бывшего концлагеря в селе Новая Мельница Острогожского района.

- День Победы - главный праздник нашей страны, тем более что свой герой есть в каждой семье. И очень важно успеть сказать слова благодарности ветеранам и труженикам тыла, поблагодарить их, оказать необходимую поддержку, - подчеркнул председатель воронежской областной думы Владимир Нетесов.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область ЦФО Воронежская область Воронеж Воронежская областная дума

Главное сегодня

Путин и Си Цзиньпин откроют строительство новых блоков двух АЭС в Китае
Мэр Владивостока сообщил, что уходит в отставку
Названа стоимость строительства нового российского авианосца
Володин: Поправки о поддержке семей с детьми надо принять как можно раньше
Вильфанд предупредил о рекордной за 140 лет жаре