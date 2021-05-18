Воронежским ветеранам помогли в решении бытовых вопросов

Подарки, цветы, письма от школьников и студентов получили к празднику ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла. Депутаты воронежской облдумы помогли в организации акций и мероприятий к 9 мая, решили ряд бытовых вопросов фронтовиков и лично поздравили их с Днем Победы.

Так, при участии парламентариев было роздано более тысячи подарочных наборов для ветеранов и тружеников тыла, проживающих в разных уголках области.

Александр Князев организовал в Хохольском районе концерт для фронтовиков - работники крестьянского фермерского хозяйства на восстановленных ими автомобилях ГАЗ-АА 1936 и 1942 годов совместно с руководителями района и агитбригадой местного Дворца культуры посетили участников Великой Отечественной - жителей райцентра.

Артем Зубков и Иван Коновалов помогли организовать вечера встреч для ветеранов и тружеников тыла в Павловском и Верхнемамонском районах.

Дмитрий Ширяев подарил участнице Великой Отечественной войны Тамаре Серкиной долгожданную стиральную машину, Марина Андрейчук помогла с покупкой оргтехники для Совета ветеранов Ленинского района.

Елена Губина вместе с волонтерами провела субботник у дома ветерана Великой Отечественной войны Екатерины Шелковниковой, теперь там растут цветы и сирень. Вместе с коллегой Мариной Андрейчук депутат также приняла участие в озеленении территории областного геронтологического центра в Воронеже. Центральную аллею украсили бархатцы, саженцы липы, сирени и плетистые розы. Сейчас в геронтологическом центре живет около 180 постояльцев старше 65, среди них 16 - ветераны Великой Отечественной.

Кристина Кулешова вместе с представителями студотрядов организовала уборку территории у дома инвалида войны Екатерины Масловой, которую в декабре 2021 года ждет 100-летний юбилей.

Евгений Китаев навестил одного из старейших жителей микрорайона ВАИ - фронтовика Николая Сафонова, которому в конце апреля исполнилось 95. Депутат организовал замену забора и крыльца во дворе ветерана. У дома ветерана Егора Кудинова благодаря Владимиру Нетесову появилась удобная скамейка для вечерних посиделок с соседями и друзьями.

Иван Мошуров вместе со старшеклассниками 46-й школы посадил рябиновую и кленовую аллею в память героев, погибших во время войны. Это стало финалом патриотического проекта, проходившего в течение года. По инициативе депутата ученики 5-11 классов писали сочинения на тему "История войны в моей семье" и публиковали на сайте школы заметки о героях-фронтовиках. Победителям достались благодарственные письма и призы.

Фото: Воронежская областная Дума

Михаил Гусев помог обновить мемориал "Братская могила № 10" в Отрожке - о помощи попросила местная жительница. Алексей Чернов вместе с волонтерами и школьниками навел порядок на братской могиле № 409 в микрорайоне Тенистый. А Евгений Гапоненко выделил средства на памятный знак на месте бывшего концлагеря в селе Новая Мельница Острогожского района.

- День Победы - главный праздник нашей страны, тем более что свой герой есть в каждой семье. И очень важно успеть сказать слова благодарности ветеранам и труженикам тыла, поблагодарить их, оказать необходимую поддержку, - подчеркнул председатель воронежской областной думы Владимир Нетесов.