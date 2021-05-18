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18.05.2021 07:38
Рубрика: Общество

Врач рассказал, как правильно утолять жажду

Текст: Михаил Русин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Во время жаркой погоды специалисты рекомендуют больше пить, но при этом нужно соблюдать некоторые правила.

Фото: iStock
Врач-эндокринолог рассказала о полезном жире

По словам главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрея Тяжельникова, на недостаток жидкости в организме обычно указывает чувство жажды. А потребность в жидкости зависит от физической активности и массы тела человека. Как сообщает РИА Новости, эксперт рекомендует выпивать "примерно 40 миллилитров на килограмм веса".

При этом он советует пить воду небольшими порциями, по несколько глотков. Также помимо воды можно употреблять морс, компот, квас и чай.

Эксперт не советует пить очень холодные напитки, потому что это может привести к снижению иммунитета. Кроме того употребление ледяных напитков делает организм уязвимым перед коронавирусом.

Андрей Тяжельников также высказался против сладких газированных напитков и концентрированных соков, не утоляющих жажду. Эксперт упомянул и кофе. Этот напиток повышает риск обезвоживания.

Желательно избегать в жару и употребления алкоголя, который нарушает терморегуляцию, негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, способствует выведению жидкости из организма и может привести к серьезным осложнениям. По вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обратиться за консультацией к врачу.

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